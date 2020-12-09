На Камчатке назначен главный архитектор

Вакантную должность заместителя министра строительства и жилищной политики — главного архитектора Камчатского края займёт Михаил Кудряшов, который имеет большой опыт работы в градостроительной деятельности в Ярославской и Мурманской областях. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил с ходе брифинга 8 декабря.

Глава региона напомнил, что летом был сформирован Центр компетенций по развитию городской среды.

«Однако тогда мы не нашли подходящего соискателя на такую ответственную позицию — главного архитектора Камчатского края, который будет отвечать за благоустройство и внешний облик наших городов и посёлков. За это время такого человека найти удалось. Его зовут Михаил Николаевич Кудряшов, — сказал Владимир Солодов. — На Камчатку он приходит на вакантную ставку — заместитель министра строительства и жилищной политики — главный архитектор. Уверен, что с его приходом у нас будет ускорено решение вопросов по городской среде и внешнему облику наших городов, в первую очередь, конечно, Петропавловска-Камчатского».

Одной из первоочередных задач главного архитектора будет разработка дизайн-кода, требований к рекламе, вывескам и к внешнему облику основных улиц краевой столицы.

«Начнем с центра, ну и дальше будет реализовывать по всему городу. Уверен, что уже в ближайшие месяцы первые изменения во внешнем облике города мы будем замечать. Будет продолжена работа с граффити и с другими инициативами, которые мы с вами вместе уже реализовывали, но в более систематическом и профессиональном ключе», — сказал Владимир Солодов.

Справка:

Михаил Кудряшов родился 23 ноября 1979 года в Ярославле. Окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «Архитектура». В 2006 году получил диплом Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, имеет учёную степень — кандидат искусствоведения. Трудовую деятельность начинал фотографом, экспертом в ООО «Адалин-ЭКСО» в Ярославле. Затем занимался научно-педагогической деятельностью, является автором 23-х научных работ. С 2017 по 2020 года занимал должность советника губернатора — главного архитектора Ярославской области. В июне 2020 года был назначен на пост министра градостроительства и благоустройства Мурманской области, затем перешёл на должность директора АНО «Центр городского развития Мурманской области». Женат, есть дочь.