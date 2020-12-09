Юбилей без зрителей… но с верой в чудо

В этом году нашему театру кукол исполнилось 40 лет. При других обстоятельствах юбилей отмечали бы широко – и премьерами, и гастролями, и пиром на весь мир. Однако год этот, к сожалению, стал не рядовым не только из-за круглой даты. Так случилось, что он отобрал самое дорогое – любимого руководителя и зрителей.

Три месяца назад ушел из жизни отец-основатель театра Зиновий Кужелев. Зрителей в театре не стало еще раньше: из-за пандемических ограничений их не пускают на спектакли с марта. Как театр справляется без своего худрука, как выживает при пустых залах? Верит ли коллектив в скорое новоселье? Чем заманивают к себе новые кадры? Об этом корреспондент «КК» беседовал с директором Камчатского театра кукол Алексеем ЖУЧКОВЫМ и новым главным режиссером Екатериной УРЖУМОВОЙ.

– Театр с конца лета оставался без главного режиссера… Тяжко пришлось?

Алексей: — Мы не были готовы к этой потере. Кужелев стоял у истоков театра, он был всем, им тут все пропитано. Искать замену такому человеку и так непросто. А на Камчатке все это еще осложняется кадровым голодом. Если бы режиссеров здесь было хоть сколько-нибудь. Их же нет совсем! Когда похоронили Зиновия Ефимовича, театр остался без художественного руководства вообще. Не было ни главного художника, ни режиссера, ни завпоста. И, конечно, я обратился во все театры страны, ко всем знакомым и незнакомым… чтобы помогли найти кадры. И вот в сентябре мне позвонила коллега с Сахалина и сказала, что перед ней сидит девушка, которая, возможно, была бы не против поработать на Камчатке. В процессе разговора выяснилось, что эта девушка – и актер театра кукол, и режиссер театра кукол, и преподает в театральной академии. Я понял, что второй такой удачи нам ждать придется сто лет и упустить ее мы не имеем права.

– Этой девушкой, я так догадываюсь, были вы, Екатерина?

Екатерина: — Да, я в это время работала на Сахалине как приглашенный режиссер, ставила спектакль. Зашел разговор о том, почему выпускники-режиссеры идут работать куда угодно, только не в государственный театр… Я же сказала, что мне был бы интересен этот опыт. И мне тут же сделали предложение. Я фанатик театра кукол! Сначала получила актерское образование у себя на родине в Нижнем Новгороде, затем в Санкт-Петербурге – режиссерское, потом стала преподавать в академии и ездить по разным городам ставить спектакли. И, наверное, пришло время не кататься по стране, а попробовать поработать с одним коллективом, понять его, принять его, сделать так, чтобы и меня приняли. Это огромный пласт работы, который мне интересен. Решение прилететь на Камчатку принималось очень быстро. Билеты мы купили за 15 минут! В конце концов, я еду для начала просто посмотреть… и себя показать. И мне кажется, контакт случился. Ну и к тому же меня, естественно, стали брать камчатскими красотами. Это был хитрый план, и он хорошо сработал.

– А перспективой работы в новом красивом здании театра заманивали?

Екатерина: — Это была вторая точка, куда меня привезли: сначала из аэропорта мы приехали к медведям (к скульптуре «Здесь начинается Россия»), а потом сразу на стройку. Мы поднялись туда, где должен быть в перспективе стеклянный купол – вид шикарный. И когда ты понимаешь, что можешь в этой красоте еще и что-то полезное сделать, у тебя, безусловно, сразу появляются мысли очень позитивные и в рабочее русло идущие. Там столько пространства, где можно вместить безумное количество всего, что позволит делать абсолютно разные по сложности спектакли. Это очень важно, чтобы театр был сколочен не только в плане каких-то идей и коллектива, но и чтобы у него были реальные технические возможности. Это будет хорошей площадкой, люди будут видеть и знать, что она круто оснащена, и сюда будут стремиться ездить ставить спектакли. Главное – чтобы это действительно случилось и заработало.

– Алексей Михайлович, когда же наконец это действительно случится и заработает? На каком этапе сейчас строительство?

Алексей: — Купол еще не накрыт – это видно всем. Там, где уже какая-то гидроизоляция есть, делается звукоизоляция, внутренняя отделка, инженерные сети (отопление, вентиляция, электричество). То есть, по большому счету – не так много и осталось. Главное – финансирование. По последней информации, до июля театр строится на краевые деньги: будут небольшие вливания, чтобы стройку не замораживать. А с июля пойдет уже федеральное финансирование. Это был один из вопросов, которые решал здесь во время своего визита Михаил Мишустин. Мы очень надеемся, что все это получится. По крайней мере, мне уже поставлена задача – подготовить мероприятие по случаю открытия театра. И оно по задумке должно быть весьма солидным и иметь международный масштаб. В общем, это будет глобальный театральный фестиваль. Подробностей пока нет. Мы – только на стадии планирования.

– А дата у этого фестиваля есть? Может, вычислим и примерную дату вашего новоселья?

– Да, запланировано это большое мероприятие на 15 сентября 2023 года. Значит, въехать в новое здание мы должны уже в начале этого же года. Надеюсь, этим планам ничего не помешает осуществиться… на сей раз. И на Камчатке появится самый лучший театр кукол!

– Екатерина, вы много где бывали. Правда, что подобного размаха нигде нет?

Екатерина: — Такого масштаба театров кукол я не встречала! Даже самые именитые живут в более скромных зданиях.

Алексей: — Я знаю, что ходили разговоры характера «а не много ли это для Камчатки?». И сейчас в правительстве решается вопрос о том, как это здание лучше использовать. Мне было озвучено, что это будет не только театр, а культурно-театральный центр. Станет ли театр кукол подразделением этого центра или самостоятельной единицей – пока непонятно. Насчет того, не слишком ли много там площадей для нас, могу сказать: этот проект делался по расчетам самого Кужелева, а он отлично знал, кому в театре какое помещение необходимо и каким по размеру оно должно быть. Театр кукол ютится уже четыре десятка лет в приспособленном, очень небольшом здании площадью около 1 200 метров. Здесь мы буквально сидим друг на друге. Площадь нового театра – более 9 000 метров. Разница ощутимая, но я, например, по большому счету, никаких лишних квадратов там не вижу. Когда-то Зиновий Ефимович обрисовал, каким должен быть театр в идеале, и этот проект утвердили.

– И новоселье, и юбилей театра состоятся уже без него… Как вы отмечаете круглую дату? Готовите ли какую-то премьеру?

Алексей: — Несмотря на то, что Роспотребнадзор нам запретил приглашать зрителей, внутренняя работа не останавливалась. Мы за это время уже сделали 4 новых спектакля: «Анчутка», «Теплый север» поставлен Иваном Карповым по камчатскому эпосу, постановка для взрослых «Повесть, написанная в бутылке» и особенно дорогой для нас спектакль «Таинственный гиппопотам» – с него 40 лет назад начался наш театр. Ставил его тогда молодой Зиновий Кужелев. К юбилею он решил возродить эту постановку – не реанимировать, а поставить его заново, совсем по-другому. Зиновий Ефимович начал работу над этим спектаклем, но, к сожалению, не успел завершить. Заканчивали мы «Таинственного гиппопотама» без него. Так что когда, дай Бог, закончится пандемия, у нас пойдут сплошные премьеры. И сейчас мы начали работу над пятым спектаклем, который ставит уже наш новый главный режиссер Екатерина Уржумова (в рамках федерального проекта «Культура малой родины»).

Екатерина: — Задача передо мной была поставлена – сделать новогодний спектакль. Я начала перебирать все сказки, которые только знаю. Но мне совершенно не нравилась идея ставить 128-ю «Снежную королеву» или 345-е «12 месяцев». Захотелось сделать маленький эксперимент. Я взяла несколько рассказов О. Генри – «Дары волхвов», «Канун Рождества» и «Канун Нового года» – и соединила их в одну инсценировку, которую мы назвали «Рождественская история». Мы покажем такой маленький мир конца XIX – начала XX века, познакомимся с историей, как тогда жили, как готовились к этому волшебному празднику. К проекту я привлекла композитора Валерию Финкельштейн и художницу Ксению Ольховскую, обе они из Санкт-Петербурга. И вместе с ними мы создаем эту «Рождественскую историю». Как обычно выглядят новогодние спектакли? Белая искристая одежда сцены, яркие костюмы… А здесь мы пошли по другому пути.

Мы используем черный кабинет, создаем ту самую волшебную ночь, в которую происходит рождественское таинство, загадываются и сбываются желания. Нам важно поговорить с маленьким зрителем о том, что Рождество и Новый год – это не только подарки и ломящийся от яств стол, но и тот момент, который всех объединяет, потому что каждый человек, все мы от мала до велика, верим в это маленькое новогоднее чудо. Даже когда совсем все потеряно, все равно верим.

– Вам запрещено проводить спектакли со зрителями, но вы все равно ставите новогоднюю сказку… Это тоже вера в чудо?

Алексей: — В чудо мы, конечно, верим. Но, скорее всего, и на новогодние праздники запрет этот не отменят. Однако всегда есть выход… Когда спектакль будет готов, мы снимем его и покажем на нашем канале в «Ютубе». А вживую зритель сможет увидеть его уже после снятия всех ограничений.

Беседовала Яна ЩЕГОЛИХИНА