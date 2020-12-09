«Россия 24» покажет фильмы о представителях коренных народов Камчатки

Показы приурочены к девяностолетию Корякского округа, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Зрители увидят истории о выдающихся, знаменитых людях края с описанием основных исторических событий, происходивших в соответствующий период времени на территории края.

На этой неделе состоится трансляция двух телевизионных фильмов: о Лидии Кручининой, директоре муниципального бюджетного учреждения культуры «Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» села Ковран, и о Наталии Зеленчук, создателе и бессменном руководителе образцового детского хореографического ансамбля «Тополек».

Трансляция фильма о Лидии Кручининой состоится на телеканале «Россия 24» 9 декабря 2020 года в 16:00 часов по местному времени. Фильм о Наталии Зеленчук будет транслироваться 11 декабря в это же время.

Повторная трансляция обоих фильмов пройдет в воскресенье 13 декабря 2020 года в период с 17:00 до 18:00 часов.