Двенадцать новогодних елей украсили Петропавловск

Двенадцать новогодних елей установили в микрорайонах краевой столицы, — сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на администрацию краевого центра.

Искусственными восьмиметровыми деревьями украсили скверы и парки города. Ели нарядили шарами, гирляндами и мишурой. Также, где это было возможно, ели украсили новогодней иллюминацией, которая светится в течение всего темного времени суток.

«Две ели, к сожалению, нам не удалось украсить световыми элементами, потому что вблизи отсутствует электроподключение. Такие деревья установлены в микрорайонах Нагорный и Дальний. Несмотря на отсутствие иллюминации, деревья создают новогоднее настроение. Жители с радостью приходят полюбоваться зеленой красавицей и подышать свежим воздухом», — добавил руководитель службы благоустройства ПКГО Алексей Кузьмин.

Прогуляться возле праздничных деревьев можно на фонтане шестого километра, в сквере «Зеркальный», в Завойко на улице Петра Ильичева; в сквере на улице Тушканова, 3 (у павильона «Для милых дам»); на Стройгородке в сквере Строителей по проспекту Победы, 29; в парке на улице Индустриальная; в районе «Горизонт-Север» на детской площадке на улице Академика Королева, 49-35, 39; в сквере на улице Кирдищева; на улице Савченко, 19, в микрорайоне «Северо-Восток»; в Нагорном (2-я улица Шевченко, 2); в Чапаевке у детской площадки на ул. Фурманова, 3/1 и в микрорайоне Авача на ул. Попова, 37-39.

«Хотелось обратиться к жителям города с просьбой, чтобы они более бережно относились к украшениям на установленных елях. Нередки случаи, когда мы находим разбитые шары, а иногда шары просто пропадают», — добавил Алексей Кузьмин.

Главная ель столицы Камчатки зажглась 6 декабря, по традиции она украшена шарами и гирляндами. Как и в прошлом году, площадь Воинской славы украшают еще шесть пятиметровых новогодних деревьев. Площадь украшена праздничными формами и иллюминацией.