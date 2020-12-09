МойБизнесПомогает: камчатских предпринимателей приглашают поддержать инициативу добра и милосердия

Почти весь декабрь Центр «Мой бизнес» совместно с предпринимателями, некоммерческими организациями, благотворительными фондами и волонтёрскими движениями будет проводить сбор новогодних подарков для нуждающихся граждан, а также приютов для безнадзорных животных.

«Главная цель инициативы #МойБизнесПомогает — развить культуру благотворительности среди предпринимателей, укрепить сотрудничество инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, регионального бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и, конечно, оказать помощь нуждающимся гражданам, подарить им радость новогодних чудес, — рассказала директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская. — Предлагаем предпринимателям, предпринимательским сообществам, всем, кто готов поддержать инициативу добра и милосердия, принять участие в акции».

Так, оказать помощь и передать подарочные наборы планируют Паратунскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, где проживает 165 человек, «Центру Милосердия» Камчатского Красного креста, под патронажем которого находится 64 человека, Камчатскому специальному дому ветеранов, Елизовскому дому-интернату психоневрологического типа, где проживает около 250 человек, 100 из которых — пожилые люди, прикованные к постели, а также Петропавловск-Камчатской гериатрической больнице, ставшей центром реабилитации и поддержки для 82-х человек.

Кроме того, планируется собрать корма, древесный наполнитель, крупы, макаронные изделия, доски для вольеров, сено, дрова, металлические тары для корма, а также кости и мясные обрезки для приютов для бездомных животных, расположенных на территории Камчатского края.

Для реализации инициативы в Центре «Мой бизнес» организована точка сбора подарков по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, БЦ «Атом», проспект Карла Маркса, д. 23, офис 104. Предпринимателей и неравнодушных граждан ждут с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительную информацию о том, что нужно той или иной организации, можно получить по телефону +7 (4152) 203-800.

Добавим, #МойБизнесПомогает — это благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель которого — приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне.