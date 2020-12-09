 
В Петропавловске-Камчатском 21:51, 09 Декабря, среда
ночью -15°C
днем -6°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 10 Декабря
-10 ... -4°C
ветер 6,7 м/с
Камчатка в порядке

#МойБизнесПомогает: камчатских предпринимателей приглашают поддержать инициативу добра и милосердия

#МойБизнесПомогает: камчатских предпринимателей приглашают поддержать инициативу добра и милосердия

Почти весь декабрь Центр «Мой бизнес» совместно с предпринимателями, некоммерческими организациями, благотворительными фондами и волонтёрскими движениями будет проводить сбор новогодних подарков для нуждающихся граждан, а также приютов для безнадзорных животных.

«Главная цель инициативы #МойБизнесПомогает — развить культуру благотворительности среди предпринимателей, укрепить сотрудничество инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, регионального бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и, конечно, оказать помощь нуждающимся гражданам, подарить им радость новогодних чудес, — рассказала директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская. — Предлагаем предпринимателям, предпринимательским сообществам, всем, кто готов поддержать инициативу добра и милосердия, принять участие в акции».

Так, оказать помощь и передать подарочные наборы планируют Паратунскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, где проживает 165 человек, «Центру Милосердия» Камчатского Красного креста, под патронажем которого находится 64 человека, Камчатскому специальному дому ветеранов, Елизовскому дому-интернату психоневрологического типа, где проживает около 250 человек, 100 из которых — пожилые люди, прикованные к постели, а также Петропавловск-Камчатской гериатрической больнице, ставшей центром реабилитации и поддержки для 82-х человек.

Кроме того, планируется собрать корма, древесный наполнитель, крупы, макаронные изделия, доски для вольеров, сено, дрова, металлические тары для корма, а также кости и мясные обрезки для приютов для бездомных животных, расположенных на территории Камчатского края.

Для реализации инициативы в Центре «Мой бизнес» организована точка сбора подарков по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, БЦ «Атом», проспект Карла Маркса, д. 23, офис 104. Предпринимателей и неравнодушных граждан ждут с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительную информацию о том, что нужно той или иной организации, можно получить по телефону +7 (4152) 203-800.

Добавим, #МойБизнесПомогает — это благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель которого — приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на региональном уровне.

66

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых