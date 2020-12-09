«Дорожная сеть Камчатского края»: региональный проект в 2020 году исполнен на 100 процентов

В министерстве транспорта и дорожного строительства региона подводят итоги года, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в текущем году было законтрактовано восемь участков дорог протяженностью 15,35 километров и общей площадью ремонтных работ 171 тысяча квадратных метров. Кроме того, благодаря перераспределению федеральных средств с 2021 года на 2020 удалось привести в нормативное состояние еще 27 километров дорог с переходным типом покрытия. Это 2 участка дорог регионального значения: 169–186 километры автодороги Мильково-Ключи и 266–277 километры трассы Ключи-Усть-Камчатск.

«Эти участки давно у нас вызывали озабоченность, дорога была в ненормативном состоянии. Мы планировали отремонтировать объекты в следующем году, но благодаря подписанию соглашения с федеральными властями эти участи уже сейчас приведены в нормативное состояние», — сказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Как отмечает министр, все участки, которые в этом году планировалось отремонтировать, сданы. Потому реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в 2020 году можно считать завершенной и исполненной на 100%.

Так, в этом году отремонтировали 660 метров дорожного полотна по проспекту Таранца, там обустроили 12 370 квадратных метров дорожного покрытия, очистили ливневые канализации, установили бордюрный камень и на протяжении всей дороги отремонтировали тротуар. Этот объект был сдан 1 сентября — на месяц раньше положенного срока.

Привели в нормативное состояние и примыкающий к проспекту Таранца 700-метровый участок по улице Ларина. Несмотря на то, что подрядная организация по ряду причин задержала сдачу объекта на 2 недели, по всем проведенным анализам покрытие соответствует стандартам качества. Там уложили более 11,5 квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона и обустроили тротуар.

Также в этом году произведен ремонт центральной дороги по улицам Владивостокская и Зеркальная общей протяженностью чуть более 2,5 километров, всего 35,5 квадратных метров асфальта. Кроме того, на этих участках отремонтировали подпорную стенку.

760-метровый участок привели в нормативное состояние на улице Максутова — отремонтировали почти 10 тысяч квадратных метров асфальта и тротуар.

Самый протяженный участок дороги в черте Петропавловска-Камчатского, который отрумонтировали в этом году, — улица Океанская, протяженность отремонтированного — 2,12 километра.

Одним из проблемных объектов был участок на Сапун-горе — при проектировании заказчики не учли, что старое основание выполнено из бетона. Однако, несмотря на все трудности, 580-метровый участок был сдан в срок.

Еще один участок дороги был отремонтирован на трассе регионального значения – 289-297 километры трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково. Там дорожные строители использовали, впервые на Дальнем Востоке, метод объемно-функционального проектирования. Асфальтобетонная смесь подбиралась под условия конкретного участка.

«В этом году мы завершили реализацию проекта 2020 и уже приступили к контрактации объектов на 2021 и 2022 годы. До конца года мы должны заключить контракты с подрядными организациями не менее чем по 70% объектов ремонта на следующий год и не менее чем 50% на 2022. Это хорошая практика, так как заранее заключенные контракты позволяют подрядным организация подготовиться, набрать персонал, закупить необходимые материалы», — сказал Владимир Каюмов.

Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были установлены 5 комплексов фотовидеофиксации.

«Что касается подпрограммы «Безопасность дорожного движения», здесь основная цель –снижение количества погибших на дороге. На сегодняшний день уровень смертности на дорогах Камчатского края меньше, чем в прошлом году. Но вопрос не в показателе, а в том, что за каждого человека мы должны бороться. Здесь хотелось бы еще раз сказать нашим гражданам не садиться пьяным за руль и думать не только о себе, а о тех последствиях, к которым это может привести», – сказал министр.

В следующем году планируется отремонтировать 6 объектов в пределах краевой столицы и 3 участка регионального значения. На дорогах регионального значения будут отремонтированы 84-94 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Мильково — Ключи — Усть-Камчатск", 25-29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово – Паратунка и 12–24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо.

В городе будет произведен ремонт участка дороги по улице Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна. Также новый асфальт примкнет и с другой стороны отремонтированного в этом году участка от остановки "Садовая" до улицы Петропавловское шоссе протяжённостью 250 метров. 1030 метров дороги отремонтируют от остановки "Коммунпроект" до примыкания к улице Набережная. Также будет продолжен участок длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года, по улице Ларина. Кроме того, будет произведен ремонт дороги в поселок Авача. Объект разделили на 2 участка: первый — от примыкания к проспекту Победы до школы №37 длиной 3370 метров, второй — от школы до конечной остановки.