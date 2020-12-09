 
В Петропавловске-Камчатском 21:51, 09 Декабря, среда
ночью -15°C
днем -6°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 10 Декабря
-10 ... -4°C
ветер 6,7 м/с
Камчатка в порядке

«Дорожная сеть Камчатского края»: региональный проект в 2020 году исполнен на 100 процентов

«Дорожная сеть Камчатского края»: региональный проект в 2020 году исполнен на 100 процентов

В министерстве транспорта и дорожного строительства региона подводят итоги года, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в текущем году было законтрактовано восемь участков дорог протяженностью 15,35 километров и общей площадью ремонтных работ 171 тысяча квадратных метров. Кроме того, благодаря перераспределению федеральных средств с 2021 года на 2020 удалось привести в нормативное состояние еще 27 километров дорог с переходным типом покрытия. Это 2 участка дорог регионального значения: 169–186 километры автодороги Мильково-Ключи и 266–277 километры трассы Ключи-Усть-Камчатск.

«Эти участки давно у нас вызывали озабоченность, дорога была в ненормативном состоянии. Мы планировали отремонтировать объекты в следующем году, но благодаря подписанию соглашения с федеральными властями эти участи уже сейчас приведены в нормативное состояние», — сказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Как отмечает министр, все участки, которые в этом году планировалось отремонтировать, сданы. Потому реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в 2020 году можно считать завершенной и исполненной на 100%.

Так, в этом году отремонтировали 660 метров дорожного полотна по проспекту Таранца, там обустроили 12 370 квадратных метров дорожного покрытия, очистили ливневые канализации, установили бордюрный камень и на протяжении всей дороги отремонтировали тротуар. Этот объект был сдан 1 сентября — на месяц раньше положенного срока.

Привели в нормативное состояние и примыкающий к проспекту Таранца 700-метровый участок по улице Ларина. Несмотря на то, что подрядная организация по ряду причин задержала сдачу объекта на 2 недели, по всем проведенным анализам покрытие соответствует стандартам качества. Там уложили более 11,5 квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона и обустроили тротуар.

Также в этом году произведен ремонт центральной дороги по улицам Владивостокская и Зеркальная общей протяженностью чуть более 2,5 километров, всего 35,5 квадратных метров асфальта. Кроме того, на этих участках отремонтировали подпорную стенку.

760-метровый участок привели в нормативное состояние на улице Максутова  — отремонтировали почти 10 тысяч квадратных метров асфальта и тротуар.

Самый протяженный участок дороги в черте Петропавловска-Камчатского, который отрумонтировали в этом году, — улица Океанская, протяженность отремонтированного — 2,12 километра.

Одним из проблемных объектов был участок на Сапун-горе — при проектировании заказчики не учли, что старое основание выполнено из бетона. Однако, несмотря на все трудности, 580-метровый участок был сдан в срок.

Еще один участок дороги был отремонтирован на трассе регионального значения – 289-297 километры трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково. Там дорожные строители использовали, впервые на Дальнем Востоке, метод объемно-функционального проектирования. Асфальтобетонная смесь подбиралась под условия конкретного участка.

«В этом году мы завершили реализацию проекта 2020 и уже приступили к контрактации объектов на 2021 и 2022 годы. До конца года мы должны заключить контракты с подрядными организациями не менее чем по 70% объектов ремонта на следующий год и не менее чем 50% на 2022. Это хорошая практика, так как заранее заключенные контракты позволяют подрядным организация подготовиться, набрать персонал, закупить необходимые материалы», — сказал Владимир Каюмов.

Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были установлены 5 комплексов фотовидеофиксации.

«Что касается подпрограммы «Безопасность дорожного движения», здесь основная цель –снижение количества погибших на дороге. На сегодняшний день уровень смертности на дорогах Камчатского края меньше, чем в прошлом году. Но вопрос не в показателе, а в том, что за каждого человека мы должны бороться. Здесь хотелось бы еще раз сказать нашим гражданам не садиться пьяным за руль и думать не только о себе, а о тех последствиях, к которым это может привести», – сказал министр.

В следующем году планируется отремонтировать 6 объектов в пределах краевой столицы и 3 участка регионального значения. На дорогах регионального значения будут отремонтированы 84-94 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Мильково — Ключи — Усть-Камчатск", 25-29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово – Паратунка и 12–24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо.

В городе будет произведен ремонт участка дороги по улице Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна. Также новый асфальт примкнет и с другой стороны отремонтированного в этом году участка от остановки "Садовая" до улицы Петропавловское шоссе протяжённостью 250 метров. 1030 метров дороги отремонтируют от остановки "Коммунпроект" до примыкания к улице Набережная. Также будет продолжен участок длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года, по улице Ларина. Кроме того, будет произведен ремонт дороги в поселок Авача. Объект разделили на 2 участка: первый — от примыкания к проспекту Победы до школы №37 длиной 3370 метров, второй — от школы до конечной остановки.

дороги камчатки
66

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых