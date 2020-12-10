Галина Кравченко: Мы несём свою культуру и интегрируем её в современном мире

10 декабря Корякский округ отмечает своё 90-летие. Его жители — не только талантливые люди, чтящие традиции предков, но и стремящиеся идти в ногу со временем. Галина Кравченко, уроженка села Ковран Тигильского района, рассказала, как культура коренных народов вплетается в современность.

Более десяти лет Галина занимается творчеством, рассказывая о культуре народов Камчатки. Она вместе с единомышленниками создала общественную организацию молодёжи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян», чтобы формировать активную гражданскую позицию среди коренных народов, чтобы менять стереотипы, чтобы сохранять и возрождать традиции и культуру.

«Мы стараемся внедрить и интегрировать наши традиции в современную жизнь, чтобы молодое поколение чувствовало себя более устойчиво. Мы чтим и помним наши традиции, но при этом живём в современном обществе. Так, несколько лет назад мы выпустили музыкальный этносовременный диск. Мы собирали фольклорные родовые мелодии, которые затем аранжировал Дмитрий Кравченко. В этом году Римма Плепова, Карина Етаургина и Наталья Кравченко запустили проект по созданию этносовременной одежды. Например, они разработали спортивный костюм, отвечающий всем современным веяниям, но при этом с этническим орнаментом. Таким образом мы показываем, что гордимся тем, что принадлежим к тому или иному народу, несём свою культуру и интегрируем её в современном мире», — рассказывает Галина Кравченко.

Она также отмечает, что традиции предков живут и в повседневной жизни, отражаются на мировоззрении и восприятии окружающей природы.

«В моих семейных традициях тоже находит отражение культура коренных народов. Дома у меня всегда горят свечи, ведь давно, когда наши предки жили в полуземлянках, у них всегда горел огонь, поэтому это тоже такая дань прошлому. Также я заготавливаю дикоросы, из морской травы плету корзинки, дома всегда есть можжевельник. Вот совсем недавно из Усть-Камчатского района я привезла большой можжевельник, там были целые плантации — для меня это великая радость! Кроме того, когда я что-то делаю, например, шью, обязательно пою, как напевают наши бабушки и дедушки. С возрастом ко мне приходит глубокое понимание природы. Когда в детстве нам говорили, что в тундре и в лесу нельзя шуметь, тревожить обитателей, нужно уважительно относиться к природе, это казалось не очень важным, а сейчас начинаешь это понимать», — отмечает Галина.

Она считает, что все народы, живущие на полуострове, должны быть едины и находиться в гармонии, тогда будущим поколениям мы сможем передать процветающую Камчатку.

«Я сама из Корякского округа, из Тигильского района. На этой земле родилось очень много великих людей, которые для нас теперь являются образцом для подражания. Хочется, чтобы мы, молодые, помнили об этом, тянулись к таким примерам, становились светлее, чище, деятельнее, потому что Камчатке нужны люди, которые меняют жизнь на полуострове в лучшую сторону. Наши потомки должны жить на более благоустроенной, комфортной, экологичной земле, поэтому мы должны её сохранить. Желаю каждому жителю здоровья, и пусть этот внутренний мотив, внутренний огонь объединяет нас на благо нашей земли», — сказала Галина Кравченко.