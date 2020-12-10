Праздничное мероприятие, посвящённое 90-летию Корякского округа, пройдёт в режиме онлайн

Сегодня, 10 декабря, на Камчатке отмечают день образования Корякского округа. Праздничное мероприятие, посвящённое этому знаменательному событию, состоится во Дворце молодёжи, количество зрителей будет ограничено. Вместе с тем жители полуострова смогут посмотреть трансляцию на онлайн-площадках.

В программе примут участие молодёжный национальный ансамбль «Коритэв», национальный ансамбль «Уйкав», камчатский бард Валерий Лихота, исполнительницы родовых мелодий Лилия Аймик и Лидия Чечулина.

Во время праздничного мероприятия пройдёт церемония награждения победителей фестиваля корякских сказок «Мургин лымныль» – «Наша сказка». В конкурсе приняли участие ребята из Олюторского, Быстринского, Карагинского, Тигильского, Елизовского и Соболевского районов Камчатского края. Творческие коллективы и отдельные исполнители присылали в оргкомитет конкурса видеозаписи сказок, рассказанные на одном из языков коренных малочисленных народов Севера.

На празднике будет представлена уникальная коллекция одежды в современном этническом стиле. Модную презентацию под названием «Открой Камчатку в своем стиле» покажет общественная организация «Дружба Северян». Коллекция состоит из 70 неповторимых изделий, отшитых и оформленных в подлинных традиционных техниках и в точном соответствии с уникальными орнаментами ительменского, корякского, чукотского и эвенского народов. В состав коллекций вошли платья, топы, футболки, брюки, жакеты, спортивные костюмы, джинсы, шапки и носки. Создание уникальной коллекции стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» регионального проекта «Творческие люди».

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть сегодня в 19:00 в аккаунтах Instagram: @kam_cnt, @druzhba.severyan, @koritev.kamchata, @kamchatskiy_sever.