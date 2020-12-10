Определены лучшие общины коренных народов Камчатки

Победителей конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае» наградили грамотами и денежными сертификатами, — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Торжественное мероприятие прошло в честь празднования 90-летия образования Корякского округа. Поздравил победителей и вручил им награды вице-губернатор региона Павел Ясевич.

Конкурс проводился в четырех номинациях: «Лучшая община, осуществляющая рыболовство», «Лучшая община, осуществляющая собирательство», «Лучшая община, осуществляющая промысловую охоту», «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию».

В этом году заявились на участие 12 общин из Усть-Камчатского, Мильковского, Тигильского, Карагинского, Олюторского и Елизовского муниципальных районов.

Победителями в конкурсе стали:

— в номинации «Лучшая община, осуществляющая рыболовство» победителем признана Родовая община коренного малочисленного народа камчадалов «Арлыч» (председатель – Ханзутин Владимир Петрович);

II место в данной номинации заняли два участника – Родовая община коренных малочисленных народов Севера «СЭМТ» (председатель – Голубков Олег Юрьевич) и Родовая община малочисленного народа ительменов «СОКОЛ» (председатель – Кочелаевский Владимир Павлович);

— в номинации «Лучшая община, осуществляющая собирательство» победителем стала Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Долина Уйкоаль И» (председатель — Шишкин Николай Иванович);

— в номинации «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию» I-е место у Родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» (председатель – Байшуакова Маргарита Аркадьевна), а II-е – у Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Майнын» (Большой) (председатель – Майнина Ольга Сергеевна).

Напомним, 27 ноября 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии при участии Управления министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, Росрыболовства и специалистов отраслевых исполнительных органов власти, которая определила победителей конкурса.

Планируется, что в следующем году будет объявлена еще одна номинация конкурса для родовых общин, которые держат питомники ездовых собак.