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Памятник Кецаю Кеккетыну открыт в Палане

Памятник Кецаю Кеккетыну открыт в Палане

Монумент установили в честь празднования девяностолетия Корякского округа, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В праздничном мероприятии приняли участие врио главы Корякского округа Вячеслав Падерин и глава Паланы Ольга Мохирева.

Кецай Кеккетын – первый корякский писатель, партийный работник и  участник Великой Отечественной войны. Нымылан Кецай Кеккетын родился в 1918 г. на Камчатке, в Тигильском районе, на Конной речке. Писатель много сделал для развития родного языка и письменности. Кецаем Кеккетыном написана «Книга для чтения» для национальной школы и переведены на родной язык несколько произведений Пушкина и Чехова. До войны Кецай Кеккетын работал первым секретарем окружного комитета комсомола. В 1941 г. его направили в военное училище, а затем на фронт. Во время сражения на Орловско-Курской дуге Кецай был тяжело ранен и скончался в госпитале.

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