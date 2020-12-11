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На «Стройгородке» запустят новый автобусный маршрут

На «Стройгородке» запустят новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут свяжет улицы Карбышева и Абеля в Петропавловске-Камчатском, сообщил Глава города Константин БРЫЗГИН.

Он отметил, что жители этого микрорайона «Стройгородок» давно обращались с просьбой организовать автобусный маршрут с улиц Якорная, Флотская, Карбышева в связи с их отдаленным расположением от основной магистрали. Об этом же шел разговор на встрече губернатора края с жителями микрорайона осенью этого года. Тогда была поставлена задача проработать данный вопрос с учетом востребованности маршрута и безопасности дорожного движения на данном участке.

«Непосредственно от улицы Флотской оказалось невозможным пустить даже небольшие автобусы, так как данный дорожный участок не соответствует техническим нормам для организации движения общественного транспорта и безопасности пассажиров. Поэтому планируется, что автобусы будут курсировать от дома №3 по улице Карбышева до магазина «Сварог» по проспекту Победы. Согласование маршрута с ГИБДД получено 8 декабря», — сказал Константин Брызгин.

Он добавил, что сейчас ведется подготовка аукционной документации на организацию регулярного маршрута.

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