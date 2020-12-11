Владимир СОЛОДОВ: Поставки на Дальний Восток лекарств от COVID-19 не должны осуществляться по остаточному принципу

Потребность дальневосточных регионов в лекарствах против коронавирусной инфекции будет учтена при распределении поставок медикаментов по субъектам РФ. Об этом по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ Дальневосточном федеральном округе сообщил губернатор региона Владимир СОЛОДОВ, передает пресс-служба правительства Камчатского края.

«В данный момент лекарств на Камчатке достаточно. Однако очень важно создать запас хотя бы до первых чисел февраля, чтобы мы уверенно смотрели в будущее. Для этого нам нужно повысить приоритетность поставок на Дальний Восток, потому что сейчас они проводятся по остаточному принципу. По поручению Юрия Трутнева аппарат полпреда будет обобщать потребности всех регионов и обеспечивать их совместно с Минздравом и Минпромторгом», — рассказал глава региона.

По информации краевого минздрава, в регионе на данный момент имеется месячный запас бесплатных противовирусных препаратов, необходимых для лечения амбулаторных больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, учреждения здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, одноразовыми перчатками, защитными костюмами, очками, экранами, респираторами. Общее количество СИЗ превышает месячную потребность лечебной сети. Кроме того, в ближайшее время ожидаются новые поставки средств индивидуальной защиты, которые позволят сформировать трёхмесячный запас.