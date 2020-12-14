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Камчатка в порядке

Госпитали для лечения ковид-инфекции полностью обеспечены медикаментами и оборудованием

Госпитали для лечения ковид-инфекции полностью обеспечены медикаментами и оборудованием

Специализированные госпитали Камчатки полностью обеспечены медикаментами и оборудованием для лечения коронавирусной инфекции, отсутствие которых остро ощущалось в первую волну весной 2020 года.

«Вторая волна характеризуется тем, что медработники не только страны, но и Камчатского края встречают эту инфекцию во всеоружии. В достаточном количестве аппараты как неинвазивной вентиляции легких, так и инвазивной. Всего хватает. Лекарственные препараты сейчас тоже есть. Да, сначала были проблемы, но сейчас все препараты закуплены в полном объеме, и мы их используем очень активно», – сообщил заведующий ковидным госпиталем Камчатской краевой больницы  Алексей Шапорев.

Напомним, сегодня на Камчатке амбулаторные пациенты с ковидом  обеспечиваются бесплатными лекарствами.

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