Социальные предприниматели продолжают помогать волонтерам в период пандемии

Рыбодобывающее предприятие колхоз им. Ленина выделило 350 наборов рыбных консервов людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Как отмечает Алла Назарова, заместитель коммерческого директора по розничной торговле рыбопромышленного предприятия, волонтерам предприятие помогает не в первый раз. В первую волну заболеваемости они выделяли рыбные наборы для нуждающихся, а также обеспечивали рыбопродукцией госпиталь для больных коронавирусом, который был организован на базе первой городской больницы. Туда передавали питание для больных и врачей, давали свежую и копченую рыбу, а также, по запросу кухни, консервы.

“Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась на рынке для всех предприятий, мы никогда не отказываем в помощи. В этот раз волонтёры попросили собрать 350 наборов рыбных консервов, и мы, конечно, не отказали. Я призываю всех крупных предпринимателей и производителей помогать нуждающимся. Волонтеры делают благое дело”, — сказала Алла Назарова.

На сегодняшний день волонтерам помогают несколько организаций. Им оказывают помощь в формировании продуктовых наборов для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, полностью обеспечивают канцелярскими товарами, одноразовой посудой и пакетами. Кроме того, волонтёров снабжают горячим питанием, а также выделили 40 безлимитных проездных билетов и топливные карты.

Напомним, с 21 марта в Камчатском крае сформирован региональный волонтерский штаб #МыВместе, в котором состоит около 300 волонтёров Камчатского края, в том числе из отдаленных муниципальных районов. За время работы штаба 1,7 тысяч граждан получили помощь по доставке необходимых товаров, медикаментов, выносу мусора. Более семи тысяч граждан пожилого возраста получили бесплатные продуктовые наборы. В рамках проекта «Тележка добра» волонтёрами сформировано и передано более 185 продуктовых наборов нуждающимся.