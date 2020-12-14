Школа № 33 ушла на карантин. Всего на дистанционке - 4291 камчатских школьников

С понедельника, 14 декабря, в средней школе № 33 Петропавловска-Камчатского для обучающихся 5-11 классов приостановлен учебный процесс. Как сообщили в министерстве образования Камчатского края, причиной карантина стала массовая заболеваемость среди учащихся: 32 процента школьников заболели ОРВИ.

В 51-й школе из 121-й в Камчатском крае 198 классов (9,8% от общего количества классов) отправлено на домашнюю самоизоляцию в качестве контактных с заболевшими COVID-19. На дистанционном обучении находятся 4291 человек.

Вместе с тем, количество школ, в которых для отдельных классов организовано дистанционное обучение, снизилось по сравнению с предыдущей неделей (с 54 до 51 школы).

В тринадцати дошкольных образовательных организациях по причине COVID-19 закрыто 15 групп, болеет 15 детей.

В двух профессиональных образовательных организациях закрыто 3 группы, заболевших детей – 59, на дистанционную форму обучения отправлены 166 студентов, — сообщили в министерстве образования региона.