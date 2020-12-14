Камчатские больницы усилят врачами и создадут запас бесплатных лекарств для амбулаторных больных

Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Накануне в ходе рабочей поездки в Москву глава региона обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Договорились, что Минздрав РФ окажет поддержку в кадровом усилении больниц: мы сейчас ждём прибытия дополнительного числа врачей для работы в терапевтическом звене и в моногоспиталях. Кроме того, будем сверяться по поставкам лекарственных препаратов. Такие регионы, как Камчатка, не должны быть дискриминированы по сравнению с центральной Россией. Необходимо, чтобы мы смогли сформировать запас бесплатных лекарственных средств для лечения амбулаторных больных как минимум до февраля. Сейчас мы только нормализуем запас после дефицита, который сложился в конце октября – начале ноября. Важно, чтобы в новогодние праздники таких сбоев не было, поэтому по этой линии Минздрав нам будет оказывать содействие», — рассказал Владимир Солодов.

Он также добавил, что Михаил Мурашко положительно оценил усилия по борьбе с Covid-19, предпринимаемые на Камчатке.

Напомним, в минувшие выходные на полуостров прибыл медицинский десант — 11 врачей и 4 медсестры.

«Вчера они целый день консультировали наши моногоспитали. Сегодня приступают к работе военные медики, три из которых принимают в поликлинике № 3 Петропавловска-Камчатского, а два — в поликлинике № 1. Из пяти врачей федерального медико-биологического агентства один, врач-пульмонолог, сегодня приступил к работе в моногоспитале краевой больницы, три врача работают в Елизовском районе, — в Корякской и Лесновской амбулаториях и в районной больнице в Елизове — ещё один прибудет на полуостров завтра. Он будет направлен в Вилючинск. Кроме того, две медсестры работают в поликлинике № 3, ещё две — в Елизовской районной больнице», — доложил врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Добавим, в Камчатском крае по состоянию на 14 декабря подтверждено 8 768 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки — 80. На стационарном лечении находится 599 человек, за сутки госпитализировано 42. При этом 28 человек находится в реанимации, из которых 8 человек на инвазивной терапии, 14 — на неинвазивной. В среднем проводится 1594 исследования на Covid-19 в сутки.