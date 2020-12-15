Встретим Новый год без долгов?

В преддверии праздников стартовала акция «В Новый год — без долгов», которая помогает должникам добровольно оплатить имеющиеся задолженности.

Встретить Новый год без долгов помогут гражданам судебные приставы: в декабре они готовы принимать посетителей и отвечать на вопросы каждый день с 9 до 18 часов. Граждане должны быть предварительно записаны на прием через портал госуслуг, с использованием электронного сервиса «Запись на прием» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

Ежегодно служба судебных приставов в преддверии новогодних праздников проводит акции «В Новый год без долгов», «Узнай о своих долгах», чтобы у жителей края и округа была возможность войти в Новый год без долгов и провести праздники так, как они запланировали. Ведь неоплаченный долг может лишить граждан возможности отправиться в заграничные каникулы, управлять транспортным средством или оставить без имущества.

Чтобы Новый год не был омрачен неприятными событиями, жителям Камчатки и Чукотки уже сейчас стоит озаботиться своевременной оплатой долгов. Узнать о них можно не только на приеме у судебных приставов, но и на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу по адресу www.r41.fssp.gov.ru.

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО