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Подписано соглашение о создании международного соколиного центра на ТОР «Камчатка»

Подписано соглашение о создании международного соколиного центра на ТОР «Камчатка»

Центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород создаст новый резидент ТОР «Камчатка». Соглашение о реализации уникального инвестиционного проекта подписано между ООО «Соколиный центр «Камчатка» и Корпорацией развития Дальнего Востока, рассказали в пресс-службе Корпорации.

Напомним, что заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР подготовили специалисты инвестиционной платформы Фонда Росконгресс — Фонда «РК-Инвестиции», которая также является соинвестором проекта. 

«Впервые проект был представлен Президенту России Владимиру Путину на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году.  Открытие в России соколиных центров и центров по разведению дрофы будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества и кооперационных связей с арабскими странами, привлечению в Россию иностранных инвестиций, развитию туризма. Соколиная охота на Ближнем Востоке — это культурная традиция, уходящая своими корнями в далекое прошлое. Соколы изображены на гербах нескольких арабских стран, а кречет считается символом власти. Руководство арабских стран неоднократно выражало заинтересованность в выработке совместных с российскими органами мер по сохранению соколиных и предотвращению нелегальной добычи и контрабанды птиц ловчих пород. Строительство соколиного центра на Камчатке, а также в будущем и других регионах страны, будет способствовать репродукции и сохранению редких видов хищных птиц. За текущий год у нас проделана системная работа институтов развития, которая вывела проект на высокий уровень реализации», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках проекта резидента ТОР «Камчатка» также будет создана база для восстановления в Камчатском крае данного вида, занесенного в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова птиц с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.

Центр рассчитан на ежегодное производство и содержание 1000 особей кречетов белой морфы. Площадь застройки объекта составит 300 гектаров, а в целом для реализации проекта в целях обустройства облеточных площадок и организации тренировок и соревнований будет выделено более 1000 гектаров.

«Команда проекта имеет 30-летний опыт по воспроизводству и разведению кречетов. Центр на Камчатке будет являться примером разведения птиц в местах естественного обитания кречетов. И что самое важное – мы будем выращивать и тренировать кречетов по собственным методикам для их подготовки к охоте с применением ловчих птиц. Планируется создание 55 новых рабочих мест, а также привлечение 20 иностранных работников», — рассказывает директор ООО «Соколиный центр «Камчатка» Шухрат Разоков.

В данное время на выделенной площадке ведутся подготовительные работы, завершаются проектные изыскания, и в начале следующего года инвестор планирует приступить к капитальному строительству.

Реализация проекта предполагает также строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом сети тепло- и водоснабжения, водоотведения резидент ТОР «Камчатка» создаст за счет собственных и привлеченных средств, расходы на строительство сетей электроснабжения инвестору будут возмещены из средств федерального бюджета, а двухполосной автомобильной дороги – за счет средств АО «КРДВ».

«Возмещение затрат резидентов ТОР на развитие инфраструктуры является еще одним важным способом поддержки в реализации заявленных проектов, — отметил и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев. Для получения субсидии инвестору следует согласовать строительство инфраструктурного объекта с управляющей компанией, выполнить строительство и подать заявку на возмещение затрат, приложив подтверждающие документы. Мы ожидаем, что в скором времени механизм доведения бюджетных средств до получателей субсидии будет усовершенствован». 

В настоящее время, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», с резидентами ТОР «Камчатка» заключено 109 соглашений о реализации проектов с общим инвестиционным портфелем в размере свыше 141 млрд рублей и планами создать около 10 000 рабочих мест, более 4800 из которых уже созданы.

 

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