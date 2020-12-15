Набережная Авачи: гулять в дендропарке по экотропам, играя в каменные шахматы…

Дорожная карта по комплексному развитию набережной реки Авача в Елизове разработана и готова к утверждению, сообщил зампред регионального правительства Роман ВАСИЛЕВСКИЙ.

На еженедельном оперативном совещании губернатор края Владимир Солодов отметил, что к реализации проекта нужно приступать как можно скорее.

«Территория находится рядом со строящимся визит-центром Кроноцкого заповедника, поэтому проект имеет потенциал как туристический центр и лицо Камчатки, формирующий привлекательный имидж региона. Вместе с тем пространство набережной — важный городской ресурс, который рассчитан на использование местными жителями и позволит сплотить городские сообщества. Проект отвечает принципам устойчивого развития. Минимизация объектов, использование локальных ресурсов, создание характерной экосистемы и использование зеленых инженерных решений дает эффект минимальных расходов при эксплуатации и одновременно придает проекту знаковый, новаторский характер — он может стать важным прецедентом в России по формированию городских экосистем», — рассказал Роман Василевский.

Согласно проекту на территории будет размещён дендропарк с экотропами и образовательными модулями, многофункциональная общественная зона, зелёная зона тихого отдыха. Камчатский сад камней, расположенный на набережной, будет разделён на зоны с лабиринтом, местом для проведения массовых мероприятий, территорией для отдыха и созерцания природных ландшафтов. При этом камни будут иметь не только декоративную функцию — из них будет выполнена карта Камчатки для тактильного изучения, а также каменные игры: шахматы, крестики-нолики, классики, солнечные часы и т.д. Особое внимание проектировщики уделили ландшафтному дизайну с террасами, дождевыми садами, локацией растений. Территорию набережной можно будет использовать для занятия спортом как летом, так и зимой. По предварительным подсчётам, стоимость всех работ составит порядка 500 миллионов рублей.

Реализация проекта планируется через «Природный парк «Вулканы Камчатки», который может выступить заказчиком работ. Согласно разработанной дорожной карте, парку «Вулканы Камчатки» планируется предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, на которых находится набережная. Проект этого решения будет представлен на утверждение депутатов Елизовского городского поселения в начале следующего года.

Глава региона отметил важность комплексного благоустройства набережной реки Авача в Елизово и поручил Роману Василевскому утвердить разработанную дорожную карту.

Напомним, проект комплексного развития набережной реки Авача был разработан с учетом мнения жителей Камчатки, которые рассказали, какой хотят видеть набережную, в июле во время онлайн-анкетирования. Презентация проекта состоялась в онлайн-формате 30 сентября в Instagram-аккаунте администрации Елизово. Проект разработан архитектурным бюро «Дружба» из Москвы.