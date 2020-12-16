Динозавр, смартфоны, кукольный домик и часы, по которым можно звонить…

Заветные новогодние желания камчатских детей исполняют Владимир СОЛОДОВ и члены правительства края. Они принимают участие во всероссийской акции «Ёлка желаний», которая проходит с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Как сделать так, чтобы в преддверии Нового года как можно больше людей поверили в чудо? В акции принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор региона Владимир Солодов исполнит желание пятилетнего Валерия Вдовенкова. Мальчик мечтал получить на Новый год радиоуправляемый самолет.

«Дед Мороз обязательно принесет Валерию радиоуправляемый самолет. Важно, чтобы мечты ребят сбывались. В Новый год каждый должен поверить в чудо. Приглашаю всех принять участие в акции и подарить детям возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить радостью их сердца», — сказал глава региона.

Все члены правительства также исполнят желания камчатских ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сергей Нехаев станет Дедом Морозом для тринадцатилетнего Артема Степановича. Мальчик получит смартфон в качестве новогоднего подарка.

Девятилетний Тимур Мамонов мечтал о железной дороге, и Павел Ясевич исполнит мечту ребёнка.

Дед Мороз подарит семилетнему Руслану Сребневу большого динозавра. В преддверии нового года его мечту исполнит Виктория Сивак.

Четырнадцатилетний Никита Егоров получит колонку JBL, и в этом ему помогут Дед Мороз и Тимофей Смирнов.

Роман Василевский исполнит мечту Валерии Запертовой о смартфоне — тринадцатилетняя девочка написала о своей мечте Деду Морозу.

Дед Мороз обязательно принесёт двенадцатилетнему Александру Третьякову часы, по которым можно звонить, а исполнить эту мечту поможет Александр Заболиченко.

Ноутбук в качестве новогоднего подарка появится у Виктории Василькиной — Сергей Миронов исполнит мечту девочки.

Анна Иванова написала Деду Морозу о своей мечте иметь домик с куклами. Игрушки появятся у девочки благодаря Евгению Чекину.

Желания ребят исполнят и министры регионального правительства.

Добавим, акция «Елка желаний» пройдет во всех муниципалитетах региона. Новогодние мечты исполнятся у детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, за три года действия федеральной акции исполнились мечты почти восьми тысяч человек со всей страны.