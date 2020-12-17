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В Елизово построят два многоквартирных дома бизнес-класса

В Елизово построят два многоквартирных дома бизнес-класса

Два жилых дома на участках площадью более 7,1 тысячи квадратных метров планирует построить инвестор по улице Деркачёва в городе Елизово, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В новых жилых домах будет по одному подъезду, девять этажей и современный бесшумный лифт, эффективные отопительные, вентиляционные и климатические системы, спутниковое телевидение, индивидуальные приборы учета ГВС, ХВС, подачи тепловой энергии и многое другое.

Проекты по возведению домов бизнес-класса были рассмотрены на заседании инвестиционного совета, который прошёл под руководством председателя правительства региона Александра Кузнецова.

«Земельный участок образовался в результате сноса ветхого аварийного жилья, деревянных построек 50-60-х годов. Он располагается в перспективном районе города Елизово с развитой социальной инфраструктурой. В непосредственной близости завершается строительство детского сада на 260 мест, также рядом расположены средняя школа № 1 и ещё два детских сада, магазины, стоматология, аптека, физкультурно-оздоровительный комплекс. Данный участок обладает хорошей пешеходной и транспортной доступностью», — рассказал инженер отдела капитального строительства ООО «Юсас-строй» Алексей Лемешенко.

Квартиры в домах будут представлены в четырех вариантах: одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатные, площадью от 50 до 130 квадратных метров. Проектами также предусмотрены современная благоустроенная территория, детские площадки, зоны отдыха, закрытые охраняемые придомовые территории, а также подземный и наземный паркинг. Инвестор планирует начать реализацию проекта в 2021 году, а в 2023 ввести здания в эксплуатацию. При этом общий объём инвестиций в оба проекта составит порядка 580 миллионов рублей собственных средств инвестора.

По итогам рассмотрения проекта члены инвестиционного совета проголосовали за присвоение ему статуса масштабного инвестиционного проекта. Это позволит инвестору получить в аренду земельный участок без торгов, что значительно ускорит строительство.

Напомним, в июле этого года решением инвестсовета другому проекту этого инвестора был присвоен статус масштабного. Девятиэтажный жилой дом на 99 квартир уже возводится в центре города Елизово рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Радужный».

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