Записаться на онлайн-приём к чиновникам можно на сайте правительства Камчатского края

На странице «Обращения граждан» жители могут ознакомиться с порядком и способами направления обращений.

Направить обращение, выступить с инициативой, задать вопрос можно несколькими способами: принести лично в единую приёмную граждан правительства Камчатского края по адресу пл. Ленина, 1, направить по электронной почте или на факс. Все необходимые координаты размещены на странице «Обращения граждан», — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на начальника управления по работе с обращениями граждан Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Анжелу Райзих.

«На странице есть электронные сервисы, с помощью которых граждане могут записаться на личный или онлайн-приём, ознакомиться со списком должностных лиц, номерами телефонов для справок. Для записи на прием необходимо заполнить заявку и в краткой форме описать суть обращения. Также в личном кабинете можно отслеживать ход движения обращения. После назначения даты и времени онлайн-приёма гражданин в назначенное время будет присоединён к онлайн-конференции», — рассказала Анжела Райзих.

Также имеется возможность проведения приема граждан с использованием современных технологий посредством портала «Камчатка в порядке». В модуле «Онлайн-прием» пользователи могут записаться на онлайн-прием и получить личную консультацию краевых властей в формате онлайн-конференции. Сделать это могут авторизованные пользователи через личный аккаунт на портале госуслуг или через мобильное приложение. Срок обработки заявки на приём составляет два рабочих дня, в рамках этого периода обратившийся получит информацию о дате проведения приёма.

На сегодня проведено почти 60 онлайн-приёмов.