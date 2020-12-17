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Камчатка в порядке

Не разместил результаты теста на COVID-19 – штраф 15 тысяч рублей

Не разместил результаты теста на COVID-19 – штраф 15 тысяч рублей

Жительница Петропавловска-Камчатского, отдохнувшая в Турции,  оштрафована на 15 тысяч рублей за несвоевременное размещение результата теста на COVID-19 в Едином портале государственных услуг.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Петропавловск-Камчатский городской суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей по 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Основанием для наказания послужили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что жительница Камчатки вернувшаяся из Турции на территорию России, в течение трех календарных дней со дня прибытия на родину не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) информацию о результатах теста, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации.

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