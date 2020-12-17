Ежегодная предновогодняя ярмарка пройдет в краевой столице 26-29 декабря

С 26 по 29 декабря на площадке КВЦ «Инвест» в Петропавловске-Камчатском состоится новогодняя универсальная ярмарка. Торговля будет идти не только в здании, но и на улице. С таким предложением на заседании штаба по COVID-19 выступила министр экономического развития и торговли края Юлия МОРОЗОВА.

«Большая часть участников ярмарки будут размещены на улице, на площадке перед КВЦ. Те предприниматели, у которых продукция может замёрзнуть, будут размещены внутри здания. При этом будет предусмотрена особая схема перемещения покупателей, исключающая движение встречных потоков. В рамках ярмарочной торговли будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. В их числе — установка промышленных рециркуляторов воздуха, раздача посетителям СИЗ, наличие санитайзеров, санитарная обработка помещений внутри КВЦ. Плотность размещения торговых рядов будет ниже, чем предписано требованиями Минпромтрога России и Роспортебнадзора. Таким образом, участникам ярмарки будут обеспечены повышенные мер безопасности», — сообщила Юлия Морозова.

На ярмарке будут представлены товары местных производителей. Земляки смогут приобрести их продукцию по сниженным ценам.

Кроме того, главам муниципальных образований и руководителям торговых предприятий рекомендован комплекс мер для снижения концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса, уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется увеличение графика работы торговых центров, крупных магазинов, распределение потоков движения покупателей, особенно в часы «пик», увеличение количества касс и т.д.

Все эти меры позволят минимизировать массовое скопление людей, и, соответственно, станут мерами профилактики распространения коронавируса на территории края.