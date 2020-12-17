Владимир СОЛОДОВ рекомендовал руководителям камчатских предприятий сделать 31 декабря выходным днем

С учётом специфики и характера работы, а также для сохранения бесперебойной и непрерывной деятельности конкретных организаций работодатели могут перенести последний рабочий день в уходящем году на субботу, 26 декабря.

В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края решение об объявлении 31 декабря выходным днём руководители учреждений, предприятий и ведомств принимают самостоятельно. Данный документ носит рекомендательный характер и применяется работодателями на своё усмотрение, при этом учитывается согласие работников, а также особенности характера работы и режима рабочего времени, установленных в организации с соблюдением трудового законодательства, регламентирующего особенности привлечения к работе в выходной день.

Работники, не выразившие своё согласие на работу 26 декабря 2020 года с предоставлением им выходного дня 31 декабря 2020 года, продолжат исполнять свои обязанности в порядке, действующем у их работодателей.