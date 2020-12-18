Без «удалёнки» для школяров не обойдётся

С 21 по 26 декабря в Петропавловск-Камчатском, Вилючинске, в Елизовском и Мильковском районах ученики 5-8 классов могут перейти на дистанционный формат обучения, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на министра образования региона Александру Короткову.

Как уточнила министр в ходе заседания регионального штаба по COVID-19, учащиеся 1-4 и 9-11 классов на этот период продолжат обучение в очном формате. По мнению министерства образования, это позволит уменьшить концентрацию педагогов и детей в школах.

«Мы понимаем, что детям 1-4 классов дистанционное обучение даётся сложно, а учащимся 9-11 классов для закрепления учебного материала необходимо присутствие в классах в силу окончания школы и дальнейшего поступления. Поэтому рекомендуем главам муниципальных образований перейти на такой формат. С 28 декабря по 10 января на каникулы должны уйти все школьники края», — сообщила Александра Короткова.

Министр образования отметила, что правительством Камчатского края делается всё возможное для сохранения в регионе очного формата обучения. Однако есть ряд классов, в том числе с 1 по 4 и с 9 по 11, которые из-за COVID-19 переведены на дистанционку и продолжат далее обучение в удаленном режиме.

Те школы, где отмечается нехватка педагогов для обучения в очном или дистанционном формате, будут обеспечены кадрами из педагогического колледжа, института развития образования и КамГУ им. В.Беринга.