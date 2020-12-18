Владимир Путин: «Необходимо обеспечить 100% доступность граждан к медицинским услугам»

Одним из первых на очередной пресс-конференции Владимира Путина стал вопрос о модернизации первичного звена здравоохранения.

«Нам пришлось концентрировать ресурсы для борьбы с короновирусной инфекцией, мы «сдвинули вправо» начало работы по развитию первичного звена, но не отложили это в долгий ящик – отметил Владимир Путин. – Начнем с 1 января, на эти цели будет потрачено 500 млрд федерального бюджета и плюс 50 млрд региональных. Некоторые мероприятия уже стартовали, в частности, закупка автотранспорта».

Как отметил Президент, главной целью модернизации первичного звена должна стать 100% доступность людей к медицинским услугам.

Распоряжением правительства Камчатского края уже утверждена региональная программа Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края», мероприятия которой рассчитаны на 2021 — 2025 годы. В реализации участвуют 15 медицинских организаций региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

«Для Камчатки объем средств уже определен: мы будем в течение следующих трех лет ежегодно в дополнение к основному финансированию получать 880 миллионов рублей. Средства пойдут в первую очередь на модернизацию так называемого первичного звена здравоохранения – это те учреждения, в которые впервые попадает гражданин: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, районные больницы. Будет построено 41 новое здание по всей территории края, хочу подчеркнуть, что акцент ставится на сельской местности, на удаленных населенных пунктах наших районов, – рассказал Владимир Солодов. – Кроме того, значительные средства направлены на модернизацию и приобретение нового оборудования, и уже стоят в плане закупок автомобили, которые позволят дооснастить станции скорой помощи и наши медицинские учреждения в самых отдаленных населенных пунктах. Хочу подчеркнуть, что при закупке мы будем учитывать пожелания жителей и медиков и приобретать автомобили повышенной проходимости. К сожалению, в прошлые годы были негативные примеры в этой сфере, приобретались автомобили, приспособленные к городской среде, которые годами стояли в гаражах. Ситуация абсолютно недопустимая, и сейчас в новой закупке по средствам, выделенным по прямому поручению президента, мы не допустим таких проблем, все автомобили будут адаптированы к нашим камчатским условиям».

Как неоднократно отмечалось в правительстве края, важно обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемых в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, обеспечить приоритеты интересов пациента, соблюдения прав граждан и приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Краевой программой предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы, восстановление систем и сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов, капитальные ремонты существующих зданий и строительство новых, приобретение 16 единиц автотранспортных средств.

Приобретение оборудования планируется для 11 медицинских организаций Камчатского края в количестве 295 единиц.

Программа направлена на снижение смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, укомплектованности медицинскими кадрами врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.