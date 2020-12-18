Камчатский студент стал призером Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», финалист из Камчатского края Михаил АБРАХИМОВ стал бронзовым призером.

В финале приняли участие 157 лучших студентов страны. Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Финал проходил в новом формате сразу в 5 регионах страны: основная площадка расположилась в Москве в РАНХиГС, еще 4 очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Бронзовым призёром Кубка стал Михаил Абрахимов, студент Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ.

«Принять участие в Кубке я решил после участия в проекте Global Management Challenge. Мне захотелось вновь окунуться в атмосферу соревнования и почувствовать себя частью команды», – вспоминает Михаил. – «Кубок «Управляй!» дает возможность для нетворкинга с людьми из разных городов, с единомышленниками и потенциальными работодателями. Я рекомендую всем студентам хотя бы раз поучаствовать в Кубке, и неважно, если вы учитесь не на управленца, потому что навыки soft-skill буду необходимы вам в любой сфере, а кубок «Управляй!» даёт уникальную возможность прокачать их».

В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель проекта – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов возможности: развить личные и профессиональные компетенции; пройти обучение на эксклюзивной программе развития управленческого потенциала; получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний; получить наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России»; принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Виктор РЯБОКОНЬ, ведущий специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»