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На Камчатке художник пишет картины о взаимосвязи человека и природы

На Камчатке художник пишет картины о взаимосвязи человека и природы

Совместный проект Кроноцкого заповедника и культурно-спортивного центра "Контакт" в посёлке Озерновский назвали "Как дружить с природой". В его рамках прошла выставка художника Татьяны ДПАВЫДОВОЙ и цикл творческих занятий для жителей рыбацких посёлков.

Татьяна Давыдова – член Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России". Её картины о юге Камчатки, на них Охотское море и рыбный промысел, дикие животные и среда их обитания.

"Мы пригласили Татьяну Юрьевну поучаствовать в работе визит-центра Кроноцкого заповедника в посёлке Озерновский. Она активно подключилась экологическому просвещению местных жителей. На своих картинах художник показывает хрупкость дикой природы, любовь к ней. Это её отношение к окружающей среде настолько точно передаётся участникам мастер-классов, что даже у тех, кто раньше никогда не занимался рисованием, получаются очень красивые портреты животных, пейзажи", – сообщила Дарья Филиппова, специалист отдела экологического просвещения и связей с общественностью Кроноцкого заповедника".

Одна из образовательных программ, реализованных совместно с Кроноцким заповедником, – проект "Как дружить с природой". Участникам занятий напомнили, к чему приводит замусоривание человеком тундры, лесов и океана, о правилах поведения в дикой природе, рассказали о биологии и экологии животных, обитающих на юге Камчатки. Местные жители озвучивали своё отношение к экологическим проблемам и предлагали пути их решения.

"Наш проект о том, что всё в природе взаимосвязано и одно без другого существовать не может. Природа, тот мир, в котором мы живем, дают нам всё необходимое для жизни: дом, пропитание, одежду, здоровье, удовлетворение, возможность отдохнуть, набраться сил, радость общения с природой. Но мы почему-то перестали это ценить и пользоваться этим разумно, бережно, экологично. Привлечь к этой проблеме внимание жителей и гостей Камчатки – наша задача", – рассказала Татьяна Давыдова, художник.

В ноябре этого года Татьяна Давыдова стала слушателем "Школы защитников природы" по направлению "Эковолонтёр". В ближайшие выходные вместе с группой участников программы она будет защищать природоохранный проект. Он предусматривает организацию передвижной выставки картин, отображающих взаимодействие человека и природы, установку информационных аншлагов в местах отдыха местных жителей на природе и проведение общественных встреч.

Проект "Школа защитников природы", направленный на подготовку кадрового резерва для природоохранных организаций Камчатки, усиление охраны заповедных территорий, повышение уровня экологической культуры населения, вовлечение общественности в решение экологических проблем реализуют Правительство края, Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края и ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Официальный сайт ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» www.kronoki.ru.

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