Губернатор раскритиковал чиновников администрации Вилючинска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Вилючинск 20 декабря посетил среднюю школу № 9 и среднюю школу № 3. В обоих учебных заведениях не реализованы намеченные еще год назад планы, — сообщает правительство края.

Школа № 9, где учится более 800 детей, показывает хороший результат с точки зрения качества образовательного процесса. Средний балл по ЕГЭ по русскому языку учеников школы № 9 — 70 из 100. Как отметил глава края, школа стремится создать более комфортные условий для детей, в том числе и по горячему питанию, но в этой части начинаются сложности, которые характерны не только для этой школы, но и для всего городского округа.

«Столовая больше года не может быть отремонтирована по множеству причин: плохой проект, недобросовестные подрядчики, четыре разных контракта, в результате – огромная дефектовка, некачественно выполненные работы, потерянные бюджетные деньги, которые претензионной работой пытаются вернуть. А самое главное, что дети не имеют тех условий, которые могли бы иметь, – сказал Владимир Солодов. – Питание обеспечивается из другой школы, в принципе, в данный момент это не критично, но ситуацию надо менять, менять готовность и способность руководителей муниципального уровня правильно формировать заказ и отслеживать работы на всех этапах реализации».

В школе № 3 на улице Крашенинникова не сделан капитальный ремонт. Выделенные федеральные средства в сумме 100 миллионов рублей пришлось вернуть в казну – деньги не смогли освоить из-за некачественно разработанного проекта, который не смог пройти экспертизу.

«Все это свидетельствует от том, что существует системная проблема. Мы будем менять блок в администрации Вилючинска, ответственный за эту работу, и формировать новую команду, которая будет способна выполнять задачи, связанные с освоением и реализацией объектов капитального строительства и ремонта на государственные средства, – подчеркнул губернатор. – Нам предстоит большая работа по преображению всего Вилючинска: работа по центральному проспекту, в целом развитие городской среды и строительство новых объектов.С таким уровнем заказов мы никуда не придем, не сможем реализовать те задачи, которые поставлены и которые ждут от нас жители. В срочном порядке будем здесь в том числе кадровые решения принимать, формировать квалифицированную команду, которая сможет осуществить функции муниципального заказчика и эффективно реализовывать те проекты, на которые мы все вместе находим федеральные и краевые средства».