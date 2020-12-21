«Герои большой страны»: камчатцев приглашают представить свои кинопроекты

Российский фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны» проводится впервые. Организаторы поставили перед собой и участниками задачи сформировать образ современного героя на основе российской ментальности и традиций и заложить смысловую основу для воспитания юного поколения россиян.

«Фестиваль “Герои большой страны” — это возможность рассказать о героическом подвиге представителей разных поколений, внести вклад в процесс формирования и укрепления чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества. Уникальность фестиваля в том, что его участниками являются не только крупные фигуры киноиндустрии, но и начинающие авторы. Камчатский регион обладает достаточной ресурсной базой, чтобы заявить себя на этом мероприятии, продемонстрировать потенциал в сфере киноиндустрии», — рассказал врио министра культуры Камчатского края Владимир Пегуров.

Представители киноиндустрии, создающие контент на героическую тематику, проявили интерес. На сегодняшний день на фестиваль подано 324 работы разных жанров и форматов. Среди них 73 игровых, включая короткометражные, и 159 документальных фильмов, 61 интернет-проект и ТВ-программа, а также 31 заявка на сценарный конкурс (питчинг) «Богатыри».

Показ конкурсных фильмов и контента, защита сценарных проектов на питчинге фестиваля, специальные показы, образовательная и деловая программа, круглые столы, а самое главное, награждение победителей фестиваля пройдут с 18 по 21 марта в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция пройдёт в официальных аккаунтах фестиваля в ВКонтакте, в Facebook.