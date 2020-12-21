На Камчатку – только со справкой об отсутствии коронавируса

С 22 декабря в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) вводится обязательное платное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом говорится в новых изменениях в постановление правительства Камчатского края об ограничительных мерах в период пандемии.

В постановлении говорится:

«Обязать граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций», — говорится в документе.

Как пояснил председатель правительства, первый вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов, все прибывающие на территорию края должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус. В случае отсутствия справки будет возможность пройти экспресс-тестирование на ковид на платной основе прямо в аэропорту. Цена процедуры составит около 2000 рублей.

С 22 декабря гостей полуострова и пассажиров с камчатской пропиской будут проверять одинаково. При этом, как отметил вице-губернатор, если экспресс-тест на коронавирус окажется положительным у гостя Камчатки, его сразу госпитализируют. Если же заболевание подтвердится у местного жителя, и он чувствует себя хорошо, он будет лечиться дома.