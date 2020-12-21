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Камчатка в порядке

Спасатели освободили запертых детей

В Петропавловске-Камчатском спасатели помогли детям, случайно запертым в квартире.

«Вечером 20 декабря в службу спасения поступила информация о том, что на улице Набережная в Петропавловске-Камчатском в квартире оказались заперты двое детей в возрасте 10 и 14 лет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краяю.

Как выяснилось, родители школьников вышли из квартиры, закрыв ключом входную дверь. Вернувшись домой, они не смогли попасть внутрь, так как ключ не поворачивался в замке. В связи с этим родители приняли решение попросить помощи у спасателей.

На место вызова прибыли сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. С помощью слесарного инструмента специалисты вскрыли дверь, после чего родители смогли попасть домой. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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