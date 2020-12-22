Новый год в Петропавловске: утверждён большой план мероприятий
В Петропавловске-Камчатском стартует череда новогодних мероприятий, которые продлятся до 8 января, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
24 декабря в парке по ул. Кирдищева и ул. Индустриальная пройдут мероприятия в рамках проекта «ЁлкиАрт».
26 декабря на территории этно-деревни свои двери открывает новогодняя резиденция Деда Мороза. В этот же день в центре города состоится корякский обрядовый праздник «Встреча нового солнца» и новогодняя программа для всей семьи «Мульти град на колесах».
27 декабря горожан пригласят на фольклорную программу корякского ансамбля танца «Ангт» имени И.И. Жукова» и новогодний концерт «Новый год собирает друзей».
Также продолжатся музыкальные поздравления от Городского оркестра. Выступление музыкантов по-прежнему можно услышать с пятницы по воскресенье в торговых центрах города.
Праздник в новогоднюю ночь в центре краевой столицы начнется в 22.30 с программы «Новогоднее чудо».
В наступившем году развлекательные мероприятия будут организованы на разных площадках с 1 по 8 января.
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