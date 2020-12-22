Ковид на Камчатке: + 78 за сутки

На 22 декабря на Камчатке за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 78 человек, сообщает сайт стопкоронавирус41.рф.

За сутки в моногоспитали поступило 58 пациентов с ковидом, количество госпитализированных составляет 657, из них 407 больны ковидной пневмонией (минус 60 за сутки).

На 22 декабря COVID-19 на Камчатке официально заражено или уже переболели 9406 человек. В регионе развернуто 720 ковидных коек, из них свободны 63.

За все время пандемии в крае выздоровели 8228 пациентов (63 за сутки).