Спортивно-тренировочный центр у подножия Авачинского вулкана построят до конца 2020 года

Строительство новых спортивных объектов краевого и муниципального значения, установка площадок для сдачи нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО», оснащение спортивных школ и реализация проекта «Город для жизни» — в министерстве спорта Камчатского края рассказали о главных результатах уходящего года.

«Одним из самых значимых событий для Камчатского края в 2020 году стало завершение строительства стадиона “Спартак”, возведение которого началось в 2018 году. Важные объекты появятся на территории региона в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»: до конца года будет построен региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия Авачинского вулкана, в третьем квартале 2021 года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. Также в мае 2020 года в краевой столице началось возведение крытого ледового катка “Вулкан”. Строительство ведётся в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Камчатского края и ООО “Транспортная компания Логистик”. Ввод в эксплуатацию ожидается уже в январе 2021 года», — сказал министр спорта региона Константин Хмелевский.

Кроме того, в 2020 году приобретено 23 комплекта спортивного оборудования для создания спортивных площадок. Так, в рамках нацпроекта в Усть-Большерецке была установлена площадка для сдачи нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне!». Такая же появится в 2021 году в селе Соболево, куда уже доставлено необходимое оборудование. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова муниципалитетам были предоставлены субсидии на приобретение семи комплектов хоккейных коробок. В Усть-Камчатске и в Пионерском они уже установлены, в следующем году такие спортобъекты появятся в сёлах Мильково, Каменское и Аянка, посёлках Палана и Паратунка. В рамках губернаторского проекта «Город для жизни» новые площадки с уличными тренажёрами или места для занятий разными видами спорта появились в Петропавловске-Камчатском и Елизове на территории ФОКа «Радужный», ФОКа «Звездный», горнолыжных баз «Эдельвейс» и «Кирпичики», по ул. Лазо в Елизове и в районе домов по ул. Горького и Мишенной в краевой столице.

По проекту «Город для жизни» в этом году установлены новые канатные дороги на территории склона горы «Синичкина» и на горнолыжной базе «Эдельвейс», на последней также смотнирован детский ленточный подъёмник. Сейчас там проводятся пусконаладочные работы. На завершающем этапе ремонт двух канатных дорог на горнолыжных базах «Красная сопка» и «Эдельвейс».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» семи учреждениям сферы физической культуры и спорта региона выделена субсидия в размере свыше 14 миллионов рублей для приобретения оборудования, в том числе для горнолыжного спорта, альпинизма, тхэквондо, спортивной стрельбы, плавания и пауэрлифтинга.

Благодаря госпрограмме Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» предоставлены субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ Алеутскому муниципальному району, Елизовскому муниципальному району, Усть-Камчатскому муниципальному району, Карагинскому муниципальному району, Пенжинскому муниципальному району, Петропавловск-Камчатскому городскому округу, Вилючинскому городскому округу, Городскому округу «посёлок Палана».

На Камчатке доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году по предварительным подсчётам достигла более 38 %. В прошлом году этот показатель был равен 34,4 %.