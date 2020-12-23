Объем авиаперевозок на Дальнем Востоке к 2025 году увеличится в 3 раза

Транспортная доступность регионов Дальнего Востока стала темой круглого стола в рамках проходящего в эти дни на цифровой платформе Synergy.Online онлайн-форума ДФО 2020. В частности спикеры обсудили создание новой авиакомпании, которая будет обслуживать пассажиров Дальневосточного федерального округа.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, все регионы Дальнего Востока будут участвовать в управлении авиакомпанией в равных правах со своим блокирующим пакетом, но право «золотой акции» сохранится за Правительством Российской Федерации. Планируется, что все воздушные суда в парке авиакомпании будут российского производства, некоторые из которых ещё только предстоит спроектировать и изготовить.

«Мы должны добиться того, чтобы на Дальнем Востоке появился один крупный оператор, который может выступить заказчиком на приобретение отечественных судов. У нас будут еще не мало проблем с министерством промышленности РФ о том какие суда нам нужны и в какие сроки, потому что мы настроены на приобретение судов именно российского парка, но не все типы и размеры самолетов которые требуются для территорий Дальнего Востока сегодня просто существуют. Это будет спецзаказ, но надо еще построить такие суда», — отметил Юрий Трутнев.

Он добавил, что основываясь на одинаковых типах и размерах воздушных судов можно создать качественный сервис и качественную систему подготовки пилотов. Целью всей этой работы будет сокращение издержек, снижение цены билетов и развитие маршрутной сети. Таким образом, по мнению Трутнева, уже к 2025 году объём пассажирских перевозок в ДФО вырастит в 3 раза. Кроме того, все существующие маршруты не только будут сохранены, но и появятся новые. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что единая авиакомпания прежде всего будет удобной для пассажиров.

«В ДФО кроме авиации альтернатив мало и весь мировой опыт подсказывает, что чем меньше авиакомпаний работают в регионе, тем более это эффективно для пассажиров, ведь очень важный аспект это стыковки. И когда каждая авиакомпании сама по себе решает откуда и куда лететь пассажирам приходится подолгу ждать пересадки. В единой авиакомпания мы ожидаем, что транспортная доступность резко повысится просто по факту того, что маршрутная сеть будет синхронизирована», — поделился мнением Алексей Чекунков.

Ещё одно важное заявление, которое было сделано на форуме — все существующие авиамаршруты будут сохранены.

Справка:

Дальневосточный онлайн-форум «ДФО 2020» — это площадка для диалога и дискуссий по самым актуальным темам, обмену знаниями и опытом в решении проблем в интерактивном формате. Форум проходил 21 и 22 декабря 2020 года на цифровой платформе Synergy.Online. На мероприятии выступили более 50 спикеров – экспертов в области медиа, предпринимательства, туризма медицины, молодёжной политики, культуры и искусства. Организаторы форума — Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Корпорация «Синергия».