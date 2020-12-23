«На одной ноге с жителями». Портрет губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попал в ТОП-10 губернаторов новой волны. Список был представлен в совместном докладе ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», опубликованном 15 декабря. Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны, они – близкие к людям, решают проблемы и эффективные управленцы. Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Владимира Солодова, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ 71% жителей Камчатского края считают, что Владимир Солодов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 21%, затруднились ответить – 8%).

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны.

Близкие к людям

«Он на одной ноге с обычными жителями. Обычный человек написал ему в Facebook в личку, и его вопрос решили. И таких моментов куча. Он не считает людей холопами, как все остальные члены правительства. Это огромный плюс».

Мне нравится, что он отзывчивый, что он легко идет на контакт с людьми. Я знаю очень много людей, которым он уже помог. И это после Илюхина, конечно, очень сильно подкупает».

«Обратил внимание на то, как он спокойно разобрался с проблемами с океаном, не начал ни на кого орать и истерить»

«Доступность проявляется в общении с людьми. Открытость для СМИ – дает развернутые интервью, на сайте все новости выложены. С ним можно напрямую связаться, рассказать о проблемах – и решение будет найдено»

Решают проблемы

«Заметны результаты работы», «ежедневно видны его дела».

«На Силуэте, где парковка у нас сейчас, – там хотели торговый центр построить. Строительство приостановили только тогда, когда обратились жители».

«Даже с Москвы он прилетел с учебы или откуда – он тут же полетел на север, чтобы встретиться именно с пенсионерами, там какая-то встреча. Он с самолета на самолет… Я считаю, что это его плюс».

«Поблагодарил бы за дороги, по которым я езжу. Я это на собственной, как говорится, шкуре чувствую. То есть по объездной дороге. Я видел, как этот ремонт велся. У меня душа радовалась, когда я ездил по объездной дороге».

«Название реки не вспомню, но на побережье какого-то водоема были нарушения при добыче полезных ископаемых, если не ошибаюсь – золота. Была привлечена прокуратура и с этим как-то разобрались»

Эффективные управленцы

«Уже есть опыт управления в Якутии».

«У него есть стремление доказать, что он способен справиться со сложным регионом

«Он объявил, что будет создавать команду. На сайте я видела эту ссылку – «Команда Камчатского края». Мне кажется, даже словами такими он как бы объединяет. Команда, которая будет работать на регион. На должности объявил открытый конкурс».

«Пока только то, что садики и школы строятся. Мест больше становится и в садиках, и в школах»

«Развитие Северного морского пути. Он пошел непосредственно к Путину с этим предложением. Пошел напрямую к Главе Государства для решения вопроса, я считаю это плюс»

«С его приездом начались изменения – выплаты по детским сразу все сделал, бесплатное питание в школах».

Конкретные улучшения

Жители Камчатского края на фокус-группах выделяют положительные изменения, которые связывают с работой Владимира Солодова.

Ремонт и строительство дорог

Ремонт жилых домов

Установка детских площадок

Снижение цен на рыбу

Решение вопросов социальной политики.

Лучшие практики управления

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Владимира Солодова как губернатора новой волны.

«Владимир Солодов был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края в довольно сложное для региона время, особенно с точки зрения эпидемиологической ситуации, ситуации в системе здравоохранения. В дополнение к этому летом возникла проблема с загрязнением океана. Несмотря на такие сложные вопросы, Владимир Солодов сразу взял курс на открытость и прозрачность своей работы — прямые эфиры в Instagram, трансляции заседаний правительства региона в социальных сетях, внедрение инновационных решений по построению системы обратной связи с жителями и многое другое», — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Характеристика ГНВ Наименование практики Описание практики Близкие к людям Трансляция ряда важных совещаний правительства региона в прямом эфире Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен вывести в прямой эфир заседание правительства региона и совещание штаба по коронавирусной инфекции с главами муниципальных районов, чтобы жители могли отслеживать ситуацию в разных частях Камчатского края. Кроме того, губернатор дал поручение органам исполнительной власти, а также вице-губернаторам и зампредам определить, какие механизмы повышения открытости ещё возможно применять, чтобы работа правительства становилась более понятной для граждан. Близкие к людям На 7% сократились расходы на содержание госаппарата на Камчатке Отменены все дорогостоящие закупки. Врио губернатора края Владимир Солодов рекомендовал всем муниципалитетам сократить на 12-13% расходы на аппарат. Решают проблемы Портал «Камчатка в порядке» Портал «Камчатка в порядке», созданный для работы с обращениями граждан, начнет действовать по поручению Владимира Солодова. Сервис позволит гражданам напрямую взаимодействовать с органами власти и решать конкретные проблемы. Установленный срок ответа будет не как в федеральном законодательстве, в течение месяца, а из расчета предоставления понятного ответа либо решения в срок до 12 дней. Каждое министерство и ведомство в системе органов исполнительной власти Камчатского края назначит ответственного специалиста, который будет оперативно реагировать на все обращения. За нарушение сроков ответов чиновников будет ждать дисциплинарная ответственность. Эффективные управленцы Контакт-центр по вопросам здравоохранения С нормализацией ситуации по COVID-19 и с учетом сохраняющейся потребности жителей края в информации было принято решение перепрофилировать кол-центр на общие вопросы здравоохранения. Теперь он называется «Контакт-центр по вопросам здравоохранения» и его основная задача – классифицировать и маршрутизировать обращения жителей и сократить время поиска и получения информации до минимума. Специалисты кол-центра помогут разобраться в таких вопросах, как запись к врачу, оформление документов на получение высокотехнологичной помощи. Также они расскажут о вакцинации, диспансеризации, наличии узких специалистов в учреждении здравоохранения и др.

Биография

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Родился 26 июля 1982 года.

Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Учился в Институте политических наук в Париже. Прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной на базе Высшей школы государственного управления на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ.

В 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики.

В 2018 году назначен Председателем Правительства Республики Саха (Якутия).

3 апреля 2020 г. назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края.

13 сентября 2020 г. избран губернатором Камчатского края.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий ГУСЕВ, президент консалтингового агентства Bakster-group:

— Главные отличия губернаторов новой волны от остальных – они выглядят и ведут себя не как губернаторы. Первый момент: что делает обычный губернатор, если у него в регионе происходит экстренная ситуация – он собирает совещание, созывает подчиненных, кому-то звонит. Губернатор новой волны – сразу же едет на место, чтобы разобраться и включиться в решение проблемы. Владимир Солодов ведет себя именно так. Второй момент – увидев его, вы никогда не поймете, что перед вами губернатор. Солодов ведет себя и выглядит как простой человек, а не начальник. И для людей это очень важный момент.

Сергей ГРЕБЕНЮК, политолог:

— Оценка ЭИСИ, включившего главу Камчатки Владимира Солодова в ТОП-10 губернаторов новой волны, вполне заслужена и соответствует реальному положению дел. Фактически, можно говорить о том, что в данном случае практически идеально совпало внешнее позиционирование политика и тот набор качеств, которым он в реальности обладает.

С момента назначения на пост врио Солодов делал ставку на диалог с жителями, используя для этого не только форматы личных встреч, но и инструментарий новых медиа, реагируя на обозначаемые там проблемы. Такой формат работы достаточно быстро укрепил его имидж как «открытого» губернатора, лично участвующего в решении волнующих население проблем.