Ямало-ненецкие оленеводы делятся опытом с камчатскими пастухами

Владимир Солодов посетил оленеводческие звенья.

Около трех лет назад руководитель ООО “Возрождение развития оленеводства” пригласил на работу 25 ненцев для того, чтобы местные коренные оленеводы переняли успешный опыт ямальского оленеводства и научили приезжих оленеводов своим хитростям в этой работе.

“Мы с 2001 года поднимаем оленеводство в Тигильском районе. Со 100 голов, которые остались после упадка 90-х годов, на сегодняшний день нам удалось довести поголовье почти до 9 тысяч. Для более эффективной работы мы пригласили ненецких оленеводов, которые считаются лучшими, по крайней мере в России. Они с удовольствием согласились нам помочь. За время своей работы ненецкие оленеводы помогли увеличить поголовье более чем на полторы тысячи оленей”, — рассказал руководитель предприятия Сергей Журавлев.

Вера Вылло — ненка, руководитель бригады приезжих оленеводов. Она рассказывает, что поначалу было сложно, так как олени полудикие, но удалось приручить несколько оленей и сделать их ездовыми. Вера Вылло, кроме ухода за оленями, учит коряков сохранять свой быт и язык.

“Для меня важно, чтобы коряки не забыли свою культуру. Олень что для нас, что для них — это жизнь. Мы должны все уметь делать из оленя: пищу, одежду. Очень жаль, что местные забывают свой язык. Но радует, что девочки учатся”, — добавила Вера Вылло.

В ходе встречи Владимир Солодов предложил Вере Вылло вместе отправиться в северные села и другие оленеводческие звенья для того, чтобы пригласить молодых коряков и алеутов на обучение и обмен опытом.

“Наша главная задача — найти неравнодушных заинтересованных людей среди молодёжи, которые хотели бы сохранять и совершенствовать свое традиционное мастерство. Мы проедем по районам, посмотрим, как на месте устроен быт, сохраняются ли традиции, какие особенности выпаса оленей, подберём наиболее мотивированных и заинтересованных ребят для того, чтобы отправить их на стажировку, в том числе и в Тигильский район, для обмена опытом”, — сказал глава региона.

Добавим, молодой оленевод из Тигильского района почти год проходил стажировку в Ямало-ненецком автономном округе, там он постигал тонкости дела у ненецких оленеводов. Сейчас оленевод успешно трудится в одном из звеньев на севере Камчатки.

Напомним, на территории региона работают 9 оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составит более 43 тысяч оленей.