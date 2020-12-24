На Камчатке появится еще 10 школьных автобусов

На полуостров уже прибыло два автобуса, еще восемь поступят до конца года. Об этом рассказали в министерстве образования Камчатского края.

«По федеральной программе обновления парка школьных автобусов в регионах Российской Федерации мы получаем в этом году 10 новых автобусов отечественного производства для муниципальных и краевых образовательных учреждений. По этой программе Камчатский край получает автобусы уже пятый год, они идут на замену старых машин, отслуживших свой срок, и на организацию новых маршрутов. Автобусы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к перевозке детей, они оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом и ограничителем хода», — рассказал начальник отдела организационного и материально-технического обеспечения Отраслевого функционального центра системы образования Игорь Синицинский.

В начале декабря новый автобус УАЗ вместимостью 12 человек поступил в распоряжение Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня состоялась приемка 12-местной «газели» для перевозки учеников Петропавловск-Камчатской школы № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша школа находится в микрорайоне Кирпичики, а дети у нас учатся изо всех районов города, включая Завойко, СРВ, 10 километр, Северо-Восток, поэтому у нас большая потребность в транспорте. Это будет четвертый автобус в нашем автопарке. Он полноприводной, утепленный, обладает повышенной проходимостью. Я думаю, что в условиях камчатской зимы нашим детям будет комфортно на нем передвигаться», — считает заместитель директора по административно-хозяйственной работе Петропавловск-Камчатской школы № 1 для обучающихся с ОВЗ Ксения Киселёва.

Новенький «ГАЗ», кроме прочего, оборудован кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, подсветкой порога, напольным противоскользящим покрытием. Предусмотрена блокировка двигателя при открытых дверях. Кроме того, одна из главных характеристик школьных автобусов, закупаемых для перевозки детей в Камчатском крае, — так называемое «северное» исполнение. Это означает, что корпус автомобиля утеплен, также установлена дополнительная автономная система отопления.

До конца года на полуостров прибудут два школьных автобуса ПАЗ вместимостью 25-32 человека для организации перевозки учеников начальных классов петропавловской средней школы № 33 в школу № 8, где они обучаются, пока в их «родной» школе идёт строительство нового корпуса для младшеклассников. Еще 6 автобусов ПАЗ вместимостью 22 человека будут направлены в школы посёлков Нагорный, Раздольный, Коряки, Термальный, Вулканного городского поселения и в среднюю школу № 4 поселка Ключи.