Газопровод: обеспечим безопасность вместе

Газификация Дальнего Востока идет полным ходом. Газопровод стал главным, самым приятным и многообещающим подарком для жителей нашего региона.

Сползание Камчатки с дорогой «мазутной иглы» означает стабилизацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, развитие промышленности, создание новых рабочих мест. А взамен от камчатцев газовики просят немногого — ответственного отношения и понимания специфики газотранспортного комплекса. В первую очередь это касается соблюдения режима охранных зон и минимально допустимых расстояний до объектов системы газоснабжения.

Наш газопровод — магистральный газопровод высокого давления (65кг/см2 (6.37 МПа)) «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г.Петропавловска – Камчатского». Он проходит по землям Соболевского, Усть-Большерецкого и Елизовского районов. Трасса газопровода проходит по сельскохозяйственным угодьям, просекам, болотам, пересекает реки и автомобильные дороги. На местности газопровод обозначен километровыми и опознавательными знаками. Механические повреждения газопровода вызывают его остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому материальному ущербу.

О том, что газовая труба в доме – источник повышенной опасности и обращаться с ней нужно осторожно, все мы знаем с детства. Эти полезные знания на Камчатке пригодятся владельцам малоэтажных частных домов, которые, возможно, захотят иметь источник газа в своем жилье. В многоквартирных домах, где проживает большинство камчатцев, власти решили не идти по данному пути, и газ будет служить лишь источником топлива, проходя переработку на ТЭЦ.

Но когда речь заходит о магистральном трубопроводе, многие основательно забывают усвоенные с детства правила обращения с газом. Между тем, понятия охранной зоны и минимально допустимого расстояния до объектов газотранспортной сферы – одни из наиболее важных при организации строительства и эксплуатации газопровода. Они четко прописаны в Земельном кодексе РФ, федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» и, конечно, во всех нормативных документах, регулирующих действие газотранспортной сферы.

Газовики предлагают каждому жителю Камчатки внимательно ознакомиться со следующей информацией. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газопровода и исключения возможности его повреждения устанавливается охранная зона — 25 метров от оси газопровода с каждой стороны, на надводных переходах — 100 метров.

В охранной зоне газопровода всем лицам и организациям запрещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению его нормальной эксплуатации или к повреждению, а именно:

-перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений запорной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

-разводить огонь, размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

-проводить мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением в установленном порядке разрешенных работ;

-производить всякого рода строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

-возводить любые постройки и сооружения;

-высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы и животных, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

-сооружать переезды и проезды через трассу газопровода, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;

-производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

-производить геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах газопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Граждане, обнаружившие повреждения газопроводов или выход (утечку) транспортируемого газа, обязаны немедленно сообщить об этом организации, эксплуатирующей газопровод, или местной администрации.

До начала полевых сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода руководители предприятий–землепользователей (колхозов, совхозов и др.) обязаны за семь дней уведомить эксплуатирующую организацию о сроках посевной и уборочной кампаний, согласовав безопасность их выполнения.

Юридические и физические лица, виновные в возникновении аварий, катастроф на газопроводах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне газопроводов по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.

Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода необходимо обращаться письменно по адресу:

Камчатское ЛПУМГ; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63; тел. 21-84-17.