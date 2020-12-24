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Президент России поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID-19 на праздники

Президент России поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID-19 на праздники

Поскольку нагрузка на медицинских работников в праздничные дни не снижается, «Единая Россия» выступила с инициативой увеличить в двойном размере оплату труда медицинских работников в новогодние праздники. Глава страны поддержал предложение и дал соответствующее поручение.

«В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин.

По мнению Президента страны, такое решение обосновано с социальной точки зрения и является справедливым. Не все медики еще получили вакцину от коронавируса и сохраняется риск их заражения.

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