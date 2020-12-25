Прямое авиасообщение краевой столицы с Оссорой восстановлено

Первый борт 24 декабря приземлился в аэропорту Оссора, — сообщили с пресс-службе правительства Камчатского края. До этого в течение пяти лет жители Оссоры летали с пересадками. Выполнение прямых полётов стало возможно благодаря завершившейся реконструкции взлетно-посадочной полосы.

“Взлетно-посадочная полоса в Оссоре — это один из очень известных долгостроев Камчатки, который знаменит на всю страну. Наконец объект завершен. Сегодня в Оссоре приземлился первый прямой рейс. Пять лет жители были вынуждены добираться на стыковочном рейсе в поселке Тиличики с пересадкой на вертолет. Перелет занимал более 5 часов при условии хорошей погоды. А при плохой погоде пассажиры могли застрять на несколько суток в Тиличиках. Сейчас мы возобновили прямое сообщение, и жители могут добраться до точки назначения чуть больше чем за 2 часа”, — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В 2015 году прямое авиасообщение с Оссорой было закрыто в связи с высоким износом взлетно-посадочной полосы. К реконструкции в разное время приступали две неместные подрядные организации, которые не учли отдаленность поселка, трудную логистику по доставке строительных материалов и техники и из-за этого не смогли завершить контракты. В 2018 году к реконструкции приступила местная строительная организация “Устой — М”. Сейчас подрядчик завершил первый подэтап реконструкции, а 21 декабря было получено разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

“Были проведены очень большие работы, уложено порядка 4810 плит ПАГ-14 на взлетно-посадочную полосу. Протяженность полосы 3600 метров, ширина 36. Общая площадь составляет больше 58 тысяч квадратных метров”, — сказал Максим Логинов, заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Пилот самолета, который первым опробовал взлетную полосу, отметил, что она выполнена качественно, посадка мягкая.

Полеты будут регулярными: каждый понедельник и четверг. Как отметил руководитель Камчатского авиационного предприятия Евгений Храбров, если будет большой спрос, то количество рейсов возможно увеличить.

Добавим, первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы включал монтаж и укладку плит взлетно-посадочной полосы, устройство укрепленных отмосток вдоль взлетно-посадочной полосы, устройство торцевых участков и герметизацию швов.

В следующем году работы в аэропорту Оссоры продолжатся, подрядная организация обустроит рулежную дорожку, перрон и светосигнальное оборудование для того, чтобы аэропорт заработал на полную мощность и смог принимать несколько судов за раз.