Состоялось заседание координационного совета глав муниципальных образований при губернаторе Камчатского края

Владимир Солодов провел заседание координационного совета глав муниципальных образований Камчатского края, где подвёл итоги уходящего года и наметил приоритеты на следующий.

«2020 год во многом носил неординарный характер, мы столкнулись с главным вызовом не только для Камчатки и России, но и для всего мира: новая короновирусная инфекция внесла изменения во все без исключения сферы жизни. В значительной степени переосмыслены процессы, заново расставлены приоритеты, еще более акцентирована проблематика, связанная с сохранением здоровья людей», – отметил глава края.

Губернатор выразил надежду на скорейшее успешное завершение борьбы с короновирусом и отметил необходимость проанализировать слабые места не только в системе здравоохранения, но и в межведомственном взаимодействии, в работе муниципальных образований, взаимодействии с гражданами, развитии экономики и во многом другом.

Владимир Солодов рассказал руководителям муниципальных образований о прошедшем накануне Государственном совете под председательством Президента России, в котором принял участие.

«Президентом России поставлена приоритетная задача, связанная с достижением тех национальных целей, которые обозначены в его указе до 2030 года. Их значение существенно увеличивается по сравнению с национальными проектами, которые мы реализуем уже два года. В частности, это заметно по значительной разнице в финансировании: если на национальные проекты выделялось 2 триллиона в год, то на национальные цели – до 13 триллионов. По сути вся работа органов исполнительной власти и государственных структур в той или иной мере будет «завязана» на достижение национальных целей, – сказал глава края. – Предлагаю декомпозировать показатели наших национальных целей также и на муниципальные образования, чтобы у нас была возможность индикативно понимать, какой вклад муниципалитеты вносят в исполнение задачи».

Губернатор вместе с представителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований в течение всего рабочего дня подробно обсудили ряд ключевых тем в развитии районов, в частности, внедрение проекта «Цифровое село» в районах с учетом опыта Соболевского муниципального района, участие муниципальных образований в реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, ценовую ситуацию с социально значимыми продовольственными товарами, развитие хлебопекарного производства на территории районов, краевой бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части межбюджетных отношений и многое другое.

Справка:

Координационный совет глав муниципальных образований в Камчатском крае при губернаторе Камчатского края создан для обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований и Камчатского края в целом