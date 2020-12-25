 
В Петропавловске-Камчатском 10:50, 25 Декабря, пятница
ночью -11°C
днем -5°C
ветер 4,7 м/с
Завтра 26 Декабря
-13 ... -7°C
ветер 4,4 м/с
Камчатка в порядке

Состоялось заседание координационного совета глав муниципальных образований при губернаторе Камчатского края

Состоялось заседание координационного совета глав муниципальных образований при губернаторе Камчатского края

Владимир Солодов провел заседание координационного совета глав муниципальных образований Камчатского края, где подвёл итоги уходящего года и наметил приоритеты на следующий.

«2020 год во многом носил неординарный характер, мы столкнулись с главным вызовом не только для Камчатки и России, но и для всего мира: новая короновирусная инфекция внесла изменения во все без исключения сферы жизни. В значительной степени переосмыслены процессы, заново расставлены приоритеты, еще более акцентирована проблематика, связанная с сохранением здоровья людей», – отметил глава края.

Губернатор выразил надежду на скорейшее успешное завершение борьбы с короновирусом и отметил необходимость проанализировать слабые места не только в системе здравоохранения, но и в межведомственном взаимодействии, в работе муниципальных образований, взаимодействии с гражданами, развитии экономики и во многом другом.

Владимир Солодов рассказал руководителям муниципальных образований о прошедшем накануне Государственном совете под председательством Президента России, в котором принял участие.

 «Президентом России поставлена приоритетная задача, связанная с достижением тех национальных целей, которые обозначены в его указе до 2030 года. Их значение существенно увеличивается по сравнению с национальными проектами, которые мы реализуем уже два года. В частности, это заметно по значительной разнице в финансировании: если на национальные проекты выделялось 2 триллиона в год, то на национальные цели – до 13 триллионов. По сути вся работа органов исполнительной власти и государственных структур в той или иной мере будет «завязана» на достижение национальных целей, – сказал глава края. – Предлагаю декомпозировать показатели наших национальных целей также и на муниципальные образования, чтобы у нас была возможность индикативно понимать, какой вклад муниципалитеты вносят в исполнение задачи».

Губернатор вместе с представителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований в течение всего рабочего дня подробно обсудили ряд ключевых тем в развитии районов, в частности, внедрение проекта «Цифровое село» в районах с учетом опыта Соболевского муниципального района, участие муниципальных образований в реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, ценовую ситуацию с социально значимыми продовольственными товарами, развитие хлебопекарного производства на территории районов, краевой бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части межбюджетных отношений и многое другое.

 

Справка:

Координационный совет глав муниципальных образований в Камчатском крае при губернаторе Камчатского края создан для обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований и Камчатского края в целом

65

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых