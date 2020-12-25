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Камчатка в порядке

Автодвижение в центре краевой столицы изменилось до 7 января

С 25 декабря в Петропавловске-Камчатском ограничено движение автомобилей по улице Ленинской в районе примыкания дороги к зоне подготовки и проведения новогодних мероприятий на площади, прилегающей к стеле «Город воинской славы».

Таким образом, движение как со стороны Озерновской косы, так и Набережной направлено непосредственно через площадь имени В.И. Ленина. Изменение транспортной схемы будет действовать до 7 января, — сообщили в мэрии.

В новогоднюю ночь – с 21 часа 31 декабря до 3 часов 1 января – будет закрыто движение по улице Озерновская коса в районе ее пересечения с улицей Беринга до примыкания дороги к зоне подготовки и проведения мероприятий на площади «Город воинской славы».

7 января с 12 до 14 часов движение ограничат по улице Озерновская коса для прохождения Крестного хода по маршруту: Камчатский Свято-Пантелеймонов мужской монастырь (улица Ленинградская, 2) – улица Озерновская коса (главная сцена на площади, прилегающей к стеле «Город воинской славы»).

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