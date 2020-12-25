Автобусы №106 и №107 с 1 января поедут по новой схеме и расписанию

Эти автобусы работают по пригородным маршрутам №106 «г. Петропавловск-Камчатский (Центральный рынок) – СОТ «Кречет» и № 107 «г. Петропавловск-Камчатский (10 км) – СОТ «Кречет».

Теперь путь следования автобуса по маршруту № 106 в обратном направлении от СОТа "Кречет" в сторону города будет проходить по новой автомобильной дороге «Садовое кольцо» с выездом на федеральную трассу в районе рынка "Дачный".

Движение автобусов по маршруту № 107 будет осуществляться по «Садовому кольцу» во встречном направлении маршруту № 106 через рынок "Дачный" на СОТ "Кречет", далее по старой схеме движения. Количество рейсов в зимний период останется без изменений.

Подробнее о маршруте движения автобусов и о расписании можно узнать по номеру телефона: 8-924-894-03-50