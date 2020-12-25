Движение вниз: на Камчатке за неделю прирост заболеваемости COVID-10 сократился с 7 до 6 процентов

Как сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Камчатском крае, количество выявленных заболевших с 18 по 24 декабря выросло на 6%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Камчатский край занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Камчатки уменьшился: по данным на 17 декабря прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Хабаровском и Забайкальском краях. Там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 8%. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области — 5%.

По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 2 963 688 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.