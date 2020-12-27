Тепличные огурцы и помидоры местного производства появятся на прилавках Камчатки к 2023 году

В конце 2022 года — начале 2023-го на Камчатке достроят тепличный комплекс, где будут выращивать овощи. Об этом губернатор региона Владимир СОЛОДОВ заявил в эфире «Итогов года».

По словам главы региона, полуострову необходима базовая самообеспеченность продуктами из-за высоких цен на привозные товары, которые не всегда доезжают свежими до потребителя. Так, в прошлые годы удалось нарастить производство мяса, следующий шаг — выращивание качественных и недорогих овощей.

«Есть давно обсуждаемый проект по строительству тепличного комплекса, набивший некоторую оскомину. Сейчас он уже переходит в практическую стадию реализации, обязывающие соглашения заключены. В течение двух лет его реализуют в Сосновке в Елизовском районе, где мы в целом видим развитие агрокластера. Думаю, конец 2022 года или начало 2023 года — это реалистичный срок», — сказал Владимир Солодов.

Передача «Итоги года с Владимиром Солодовым» в эфире 27 декабря, на региональных телеканалах: «Россия 24» — в 17:00, «41 Регион» — в 19:00. Запись эфира доступна на Youtube-канале ИА «Камчатка».