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Детский нейрологопедический центр на Камчатке готов открыть свои двери

Детский нейрологопедический центр на Камчатке готов открыть свои двери

Об этом глава региона Владимир СОЛОДОВ рассказал в рамках передачи "Итоги года".

Новый специализированный центр расположился в здании детской поликлиники № 2. В четырех кабинетах разместилось оборудование, предназначенное для работы с детьми в возрасте от 6 месяцев до 3х лет, имеющих риски по нарушениям речи.

 «Идею создания центра поддержал Михаил Владимирович Мишустин. Соответствующие деньги на приобретение оборудования были выделены. Это центр, который будет работать с детишками, которые, так скажем, находятся в том состоянии, когда ещё можно вернуть ребёнка на нормальную траекторию развития. Это такая главная задача. Пока ещё организм пластичен и способен к изменению, нужно не допустить паталогических изменений», – рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

За организационную основу нового учреждения взята модель и структура ведущих медицинских центров страны «Логопрогноз» и «Доктрина» Санкт-Петербурга. Их специалисты в течение нескольких недель были на Камчатке и помогали местным коллегам в организации работы.

«В нейрологопедическом центре будет работать междисциплинарная команда специалистов: врачи-неврологи, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды. На данный момент здесь установлено 35 единиц диагностического и терапевтического оборудования, и аппаратура еще будет поступать», – сообщил врач-невролог медицинского центра «Доктрина» Игорь Ефимов.

Диагностический блок оснащён двумя современными энцефалографами, аудиометрами и другими диагностическими тест-системами. В составе терапевтического блока один из самых эффективных комплексов – комплекс биологической обратной связи, имеющий 8 методик. Кроме того, имеются несколько комплексов для ритмизации нервной системы. В ближайшее время в центре будет установлена барокамера.

 

«Идея о создании сети нейрологопедических центров в России была озвучена на встрече вице-премьера Правительства России Михаила Мишустина с камчатскими общественниками. Вскоре из федерального бюджета поступили 20 миллионов рублей на его создание. Планируется, что этот центр войдет в состав комплексного детского Центра, что позволит сформировать в крае многоуровневую систему оказания реабилитационной, в том числе ранней, помощи детям с методологическим сопровождением и взаимодействием с ведущими реабилитационными центрами страны», – рассказала начальник отдела демографической политики и детства краевого Минздрава Жанна Гришутина.

На первом этапе проходимость центра будет небольшой, так как для каждого маленького пациента будет разрабатываться индивидуальная программа с учетом его возрастных и функциональных возможностей, и потребуется время на проведение полного курса с применением оборудования.

В настоящее время в центре готовы работать 5 специалистов, прошедшие специальное дополнительное обучение. В дальнейшем численность сотрудников будет увеличена до 7 человек, соответственно, увеличится и пропускная способность.

Запись эфира передачи «Итоги года с Владимиром Солодовым» доступна на Youtube-канале ИА «Камчатка».

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