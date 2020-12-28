Социальные контракты: камчатцев обучат и помогут найти высокооплачиваемую работу

Финансирование программы социальных контрактов на Камчатке увеличится в 35 раз. В 2021-м социальные контракты получат камчатские семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил губернатор края Владимир СОЛОДОВ во время передачи «Итоги года» 27 января.

«Целый ряд инициатив в 2021 году будет расширен. Я хочу отметить социальные контракты, которые получат семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Общий объём средств вырос в 35 раз с 2020 года. Камчатка была одним из первых регионов, которые подключились к этому виду поддержки в пилотном режиме. Сейчас социальные контракты действительно получат масштабное звучание», — сказал глава региона.

Социальный контракт даст возможность решить насущные проблемы, которые членам семьи получать стабильный доход. В период действия социального контракта камчатцы смогут освоить новую профессию или получить дополнительное образование, а после — устроиться на высокооплачиваемую работу.

«То есть мы переходим от принципа, когда раздаём рыбу, к принципу, когда мы раздаём удочки и учим ими пользоваться. Это очень перспективное направление, которое позволит сдвинуть занятость и благосостояние самых уязвимых категорий граждан», — добавил Владимир Солодов.

Запись эфира передачи «Итоги года с Владимиром Солодовым» доступна на Youtube-канале ИА «Камчатка».